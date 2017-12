Logan Durán aprovecha su segunda oportunidad

Las segundas oportunidades siempre son necesarias para cualquier persona y depende de cada persona aprovecharlas. El dominicano Logan Durán la recibió de parte de la gerencia de las Águilas del Zulia y no la está dejando pasar.

El derecho tuvo un buen accionar en la ronda regular de la temporada 2016-2017 al dejar efectividad de 2.12 en cuatro presentaciones, con ocho ponches y cinco boletos en 17.0 entradas lanzadas. Ese trabajo no pudo repetirlo en la postemporada, donde solo en una ocasión, pero en su segunda experiencia en Venezuela está decidido aprovechar el conocimiento obtenido.

“Ahora es más fácil lanzar porque conozco a los bateadores, sé que batean y que no. El año pasado vine con la temporada iniciada, no había jugado nunca aquí y fue un poco atropellado porque no sabía qué lanzar y me tenía que llevar mucho por los receptores”, aseguró Durán en una entrevista antes del juego de ayer entre los Leones del Caracas y los rapaces.