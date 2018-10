Logan Durán, abridor del juego inaugural: “No tengo limitaciones, voy por 6 o 7 entradas”

Una de las angustias de todos los equipos del béisbol venezolano en las primeras jornadas de una temporada es el plan de trabajo de sus abridores. Para las Águilas del Zulia, esa preocupación parece no estar presente en el primer encuentro de la campaña 2018-2019 al contar con Logan Durán para medirse a los Caribes de Anzoátegui este viernes.

“Voy a lanzar el primer juego de la temporada en Puerto La Cruz. Gracias a Dios me siento muy bien y creo que verán de nuevo a un Logan Durán muy sano”, señaló el derecho a Versión Final . “Yo soy un lanzador que estoy fuera del béisbol organizado, no tengo limitaciones, voy a tirar 6 o 7 innings, de ahí en adelante sabrán ellos (el cuerpo técnico)”.

Durán es la perfecta personificación de una bálsamo para los zulianos. Llegó de improvisto en la 2016-2017, para muchos un brazo de 35 años, en ese momento, que no tenía nada que aportar, pero fue clave en la recta final de la ronda regular de la zafra del campeonato y un año después emergió como uno de los mejores brazos del béisbol venezolano.

El dominicano dejó efectividad de 2.94 en 11 presentaciones, con registro de 4 victorias y 2 derrotas, además de 28 ponches en 49.0 entradas de labor.

“Yo me siento contento de estar aquí de nuevo con las Águila de Zulia, un equipo que es una familia y es una experiencia que jamás olvidaré en mi vida”, indicó. “Parte del éxito que estoy teniendo es conocer aún más la liga. Creo que este año será mejor o mucho mejor que el año pasado, porque es parte del trabajo que he venido haciendo y cada vez que converso con los técnicos siempre me han dicho que es así como debo lanzar todo el tiempo”.

El único plan del derecho en los próximos años es: lanzar y lanzar con los rapaces y retirarse con ellos. Su pasión por lanzar en Venezuela con Águilas quedó demostrada en el verano de este año, cuando decidió descansar completamente tras lanzar 60.2 episodios con los Rimini Baseball de la Liga Italiana, donde dejó efectividad de 2.82.

“En una conversación con el gerente Luis Amaro le dije que si yo iba a lanzar, lo iba a hacer con Zulia, aquí me retiro y ya no juego más”, exclamó. “Lancé en Italia como tres meses y luego me fui a República Dominicana, porque me habían dicho que me tenía que reportar acá”.