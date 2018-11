Logan Durán, abridor del juego de La Chinita: “Me siento zuliano”

Uno de los máximos honores que puede tener lanzador alguno en el béisbol venezolano es abrir el juego de La Chinita con las Águilas del Zulia. El apoyo de todo un estado y un estadio abarrotado están sobre los hombres de ese serpentinero.

En la temporada 2018-2019, que será la edición 50 de este encuentro, le honor de iniciar el compromiso será para el dominicano Logan Durán. El quisqueyano se autodenomina zuliano, al punto de hablar de vos y utilizar algunas frases características de nuestro gentilicio antes de cada entrevista.

“Como podrán saber ya tengo 3 años con este equipo y la gerencia y yo nos llevamos muy bien. Estoy como en casa, como si fuera mi país”, señaló el derecho. “Es el mismo clima, la misma persona, por eso te decía que me siento zuliano y hablaba como zuliano. Por eso, ese día voy a dar lo máximo que pueda para que el equipo gane”.

El amor por los rapaces se ve evidencia hasta en las estadísticas. Cuando el nativo de Monte Cristo se sube en la lomita en el estadio Luis Aparicio tiene efectividad de 2.20 en 49.0 entradas de labor, con tres ganados, una derrota, 35 ponches y 13 boletos.

“Hemos estado pensando en lanzar bajito. Estamos en un estadio a favor del pitcheo y por eso vamos a tratar de mantener la bola bajita, con el sinker y el cutter, para que salgan muchos rollings y así puedo darle la oportunidad para que Águilas pique adelante primero”, comentó Durán.

Para este domingo, el compromiso será ante los Tigres de Aragua. Históricamente las Águilas tienen registro de tres victorias y tres derrotas; la última ocasión en la que se midieron fue en 2006 cuando los naranjas se llevaron el triunfo 5-2.

Uno de los retos que tiene el dominicano es el clima marabino. A la 1:00 de la tarde el sol estará en su máximo esplendor y el nivel de humedad suele atentar contra cualquier intención de tener un buen rendimiento sobre el morrito.

“La preparación la hemos venido haciendo desde el inicio de la semana”, explicó. “Consiste en salir a correr desde las 2 de la tarde, por lo mismo, porque sé que voy a lanzar a la 1 y así me voy costumbrando a ese clima fuerte y no me voy a cansar el domingo”.

Se sobrepone a los apagones

Si con algo lidió el diestro en su primera presentación de la semana fue con los constantes bajones. Al menos tres, de 15 minutos cada uno, ocurrieron en el Luis Aparicio y parecían cortar su accionar, pero logró ajustarse para lanzar 5.0 entradas de dos carreras.

“Es una situación complicada para el pitcheo, porque mayormente cuando pasa eso ocurren lesiones, porque te enfrías y calientas, pero, como vengo diciendo, la camiseta me duele mucho, me duele mucho cuando perdemos y por eso me entrego por entero”, concluyó.