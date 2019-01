Logan Darnell guía triunfo de Leones y queda a un paso de la final

No hay mayor satisfacción para un equipo que visitar a un rival casi invencible en su casa en postemporada y ganarle dos de tres juegos. Ese alivio lo recibieron los Leones del Caracas este miércoles al vencer 4-2 a los Caribes de Anzoátegui en el cuarto compromiso de la semifinal, con el que colocan la serie 3-1 a su favor y a ley de un lauro de instalarse en la final.

“Fue una batalla, tremendo trabajo de nuestros lanzadores, el bateo fue oportuno y buena defensa. Ellos tuvieron sus oportunidades pero el pitcheo de nosotros los apagó”, apuntó el mánager Mike Rojas al departamento de prensa de los capitalinos.

El norteamericano Logan Darnell, su selección en el draft de sustituciones para esta instancia, cumplió con la tarea de ser el segundo pick global. El zurdo estuvo hermético y tiró 6.0 entradas de una anotación, cuatro hits y cuatro guillotinados para sumar la victoria.

“Estoy contento de haber ayudado al equipo a ganar. Conozco a los bateadores de Caribes no solo por las veces que los he enfrentado sino porque el año pasado los reforcé en la final. Sé que son peligrosos y que no podía descuidarme”, señaló Darnell.

“El plan era ponerme adelante en la cuenta desde temprano. Sabía que no podía lanzarles rectas temprano porque son agresivos, entonces utilicé los pitcheos quebrados temprano en el turno y después la recta para sacarlos de balance”

A la ofensiva tres hombres fueron los responsables de remolcar las carreras que pusieron a los melenudos muy cerca de su primera final de esta década. Harold Castro y Gregorio Petit empujaron una anotación cada uno con sencillos, mientras que Ramón Cabrera produjo dos, una tras un largo cuadrangular solitario por el jardín derecho del estadio Alfonso “Chico” Carrasquel en el octavo inning.

Relevo clave

Detrás de esos nombres y de Darnell, el siniestro Carlos Piña jugó un rol vital para cerrarle las puertas a la ofensiva oriental, que intentó rebelarse en el cierre del séptimo capítulo tras un tambaleo del estadounidense. Piña entró en ese inning con las bases llenas, y aunque dio un pasaporte con las bases llenas para que la tribu anotara una de la dos carreras del duelo, logró dominar a los peligrosos Oswaldo Arcia y Tomás Telis para apagar la amenaza.

“Los trabajé con el sinker y el cambio afuera para ponerlos out. Lo que pensaba era estar enfocado en lanzar el primer pitcheo por strike. Eso era la clave y lo que me daba confianza”, indicó el zurdo. “Mike (Rojas) me había dicho que seguía con los tres bateadores que eran zurdos. Lamentablemente las cosas no salieron y se me embasaron dos bateadores pero nosotros tenemos muy buena química, nos estamos apoyando y vino Alejandro Chacín e hizo el trabajo”.

Tras las labores exitosas de Darnell y Piña, y pese al fracaso de Jaron Long, Alejandro Chacín entró a relevar en el cierre del octavo y terminó lanzando 2.0 episodios de una anotación, dos hits, un pasaporte y un guillotinado para cerrar el juego y acreditarse el salvado.

Un punto de honor para Rojas y sus dirigidos es no usar a Craig Stem y Miguel Socolovich, quienes se han estado desempeñando en los tramos finales y que venían de una alta carga de trabajo. Eso le permitió descansarlos y tenerlos listos para este jueves, cuando intentarán sellar su pase a la siguiente instancia.