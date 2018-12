Lipso Nava: “Soñaba con construir una dinastía”

Lipso Nava, exmánager de las Águilas del Zulia, se pronunció luego de ser removido de su cargo anoche después de la derrota 2-1 ante los Tiburones de La Guaira. El marabino dirigió al conjunto naranja por tres temporadas y aseguró irse con la “frente en alto” y al mismo tiempo lamentó “tener que marcharse con un trabajo por hacer”. El nativo de Pomona, en la zafra 2016-2017, conquistó el sexto titulo en la historia de los rapaces, algo que no lograban desde hace 17 años.

“Defender el nombre de Águilas del Zulia está en mi ADN, es mi tierra, es mi gente, y por eso no dudaba en regresar y soñaba con construir una dinastía, algo que lamentablemente no sucederá luego de la decisión que tomó anoche la gerencia general”, expresó Lipso.

El expelotero, el año del campeonato, ganó el premio al Mánager del Año, algo que recordó y agradeció a sus jugadores por tanta entrega y pasión en esa campaña que le brindó el honor de ser considerado con dicho galardón. Del mismo modo, agradeció a la fanaticada por todo el apoyo que le regaló durante todo este tiempo, en el que mostró un gran compromiso.

“En el béisbol hay altos y bajos, y en esta etapa que se cierra me quedo con los altos”, apuntó. “Sé que mis jugadores dieron el 100 %, pero entre las lesiones de peloteros clave y la mala fortuna en piezas importadas de las que esperábamos un mayor aporte, no pudimos hilvanar una racha de triunfos que nos dejara en una mejor posición”, agregó el exjugador, que vistió la camiseta naranja como pelotero activo durante 12 temporadas.

El zuliano admitió “a pesar de eso, me voy con la cabeza en alto, porque cuando entregas todo lo que tienes en tu trabajo y das el 100% cada día puedes estar con la conciencia tranquila”. Con Nava como timonel, el conjunto rapaz avanzó dos años seguidos a los playoffs y en esta, que fue su tercera temporada, el equipo marcha último en la tabla de posiciones.

“Este año hicimos lo que pudimos, con el material que teníamos disponible, pero no fue suficiente. Aún así me voy tranquilo y reitero mi eterno agradecimiento, especialmente hacia los fanáticos, por hacerme vivir un sueño al celebrar junto con ellos algo que, definitivamente, no tiene precio”, sentenció el exmánager que acaba de cumplir 50 años.