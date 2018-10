Lipso Nava: “El que esté bateando juega, el que no se sienta”

Jugar para.500, luego de 20 días de viajes por casi todo el país, es un registro que llena de entusiasmo a las Águilas del Zulia. Ese sentimiento se intensificó, este martes, tras entrenar por primera ocasión en el estadio Luis Aparicio “El Grande”.

“Estoy contento porque voy a dormir en mi cama, gracias a Dios”, dijo con una risa en la cara el mánager Lipso Nava a Versión Final . “No fue nada fácil, pero pudimos hacer un papel bueno porque jugamos para .500 a pesar de tantos contratiempos y tantas cosas que lamentablemente la situación país no ayuda, estoy contento con los ‘Guerreros de la Calle’, como yo los llamo ahora. Feliz de estar en casa, el estadio se ve bastante bien, algunos detalles, pero hay otros estadios que están en peores condiciones que este”.

Los primeros dos rivales de los rapaces en casa, luego de recibir la autorización de Major League Baseball para jugar en Maracibo, son casualmente el primero, Leones del Caracas, y segundo lugar, Cardenales de Lara, de la tabla de posiciones. Este miércoles inician una serie de tres ante los crepusculares y el fin de semana arrancan una miniserie de dos ante los melenudos.

“Yo creo que todas las semanas son conflictivas y gracias a Dios estas semanas que jugamos afuera pudimos enderezar en la marcha, ojalá que la historia se repita con el pie derecho, son dos equipos sumamente fuertes, que están blindados y que vienen de menos a más, que no nos sigan dando favorito, nosotros seguimos jugando nuestra pelota y vamos paso a paso”, puntualizó.

Si algo tiene los zulianos para esta zafra es profundidad en su roster. Jugadores que pueden defender múltiples posiciones y que por el momento que viven a la ofensiva deben estar dentro de la alineación, así como otros que no pasan por el mejor momento, pero que por su historial deberían ser toleteros de todos los días.

Ante esa situación, el estratega zuliano es claro: quien rinda juega, el que no se sienta.

“El que esté caliente me gusta, el que se enfría tengo que sentarlo. El que esté bateando juega, el que no se sienta, el que este lesionado no juega porque se puede lastimar y el que está sano tiene que jugar”, explicó. “Tengo el abanico de opciones con las cuales puedo jugar, para eso tengo un staff de técnicos muy bueno”.