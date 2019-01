Leones barre a Caribes en Puerto La Cruz y avanza a su primera final en 9 años

Los Leones del Caracas avanzaron a la final por primera vez desde la temporada 2009-2010 al derrotar a los Caribes de Anzoátegui 4-1 en el estadio Alfonso “Chico” Carrasquel y asegurar su pase a la instancia decisiva al llevarse la semifinal 4-1.

“Le ganamos los tres juegos a Caribes, muchos pensaban que era algo casi imposible venir aquí a Puerto la Cruz y barrerlos en su casa”, dijo el manager Mike Rojas durante la celebración del equipo. “De verdad me quito la gorra ante todo el equipo, no tengo palabras para describir como me siento, sin duda los muchachos han hecho un gran trabajo”.

El pitcheo melenudo estuvo intratable sobre el montículo con el mexicano Alex Delgado lanzando seis episodios en blanco en los que apenas permitió tres inatrapables, dio un boleto y ponchó a un rival para darle al Caracas la oportunidad de ganar el encuentro.

“Sabía que esta gente venía con todo hoy, que no tenía margen de error”, declaró Delgado luego del encuentro. “Me dediqué a estudiar muy bien a cada bateador durante los primeros dos juegos aquí y eso me ayudó a manejar el encuentro como lo hice. También tengo que darle las gracias a mi catcher, Ramón Cabrera, que estuvo a la altura durante toda la serie y supo como guiarme el día de hoy”.

El encuentro fue un duelo de pitcheo entre Delgado y Daryl Thompson y los lanzadores melenudos continuaron el trabajo con Craig Stem lanzando par de episodios en blanco y Miguel Socolovich relevó el noveno capítulo para sellar el triunfo y el pase del equipo a la final.

“Sabíamos que no iba a ser fácil venir aquí a ganar esos 3 juegos, pero jugamos muy bien y se dieron las victorias”, dijo el cerrador. “Ahora la final va a ser lo mismo, venimos ganando, he pitchado bien gracias a Dios y la preparación va a ser la misma de cara a la final”.

El jardinero Félix Pérez se convirtió en el héroe de la noche, cuando con un hombre en base y en cuenta de dos bolas y dos strikes, conectó un inmenso jonrón por el jardín derecho ante los envíos de Brennan Bernardino para traer las primeras dos carreras del encuentro. El Caracas no se detuvo ahí y en ese mismo episodio Ramón Cabrera dio su cuadrangular solitario, el tercero de la serie, para ampliar la diferencia.

“Es algo increíble que el manager haya tenido esa confianza en mí para mantenerme en la alineación, me siento bien el año pasado contra Caribes también me costó batear, pero siempre mantuve la cabeza en alto”, dijo el cubano. “Creo que es algo increíble llegar a la Final, le estaba diciendo a los muchachos que cuando no se batea se defiende, por eso trataba de jugar fuerte en la defensa, pero gracias a Dios llegó este momento en que logré dar el batazo importante”.

“Este juego fue algo increíble supimos detener a la ofensiva de Caribes, me quito otra vez la gorra ante nuestro pitcheo, algo impresionante. El trabajo de Delgado, Stem y después Soco, fueron muy importantes en esta victoria”, complementó el careta.

En el noveno episodio el toletero Harold Ramírez sello una noche perfecta de cuatro imparables con una carrera anotada, gracias a un sencillo remolcador del dominicano Isaías Tejeda, poniendo así cifras definitivas para sentenciar el encuentro y la serie a favor de Leones.

Leones consigue así su pase a la final por primera vez desde la temporada 2009-2010, año en que se tituló campeón ante los Navegantes del Magallanes.

El equipo espera ahora al ganador de la serie entre los Cardenales de Lara y los Navegantes del Magallanes para conocer con quién disputará la final.

“Eso es lo que pasa con un equipo a todo dar, tuvimos algunos altibajos, pero los muchachos siguieron trabajando y al final se logró lo cometido”, celebró el manager. “Todo en conjunto el pitcheo, la defensa y el bateo respondieron cuando tenían que hacerlo, hicieron su trabajo al ganar los tres juegos aquí. El mérito que tienen todos estos muchachos se los agradezco de corazón, no tengo palabras para describir cómo me siento”,