Las lecciones personales que aprendió McGregor tras la derrota más dura de su carrera

Conor McGregor repasó su ultima pelea, asalto por asalto, las sensaciones del irlandés sobre el evento de UFC 229 que perdió en el T-mobile de Las Vegas ante Khabib Nurmagomedov en su cuenta de Instagram. La estrella de la UFC tituló el mensaje: “Pensamientos sobre mi última pelea”. Reseñó marca.com.

“Desde un punto de vista deportivo, la ronda 1 fue suya, pero desde el punto de vista de la lucha, la primera ronda es mía”, admite. “Los golpes reales llegaron y con voluntad de participar. Un directo de izquierdas y un rodillazo a la cabeza en el tiro bajo. Codazos y todos los escenarios de amarre. El oponente simplemente sostiene las piernas contra la valla durante casi todo el asalto”, reconoce, según él, analizando los primeros instantes del combate.

Khabib Nurmagomedov buscó el KO desde el primer asalto con una brillante actuación. “En el asalto 2, huyó alrededor de la jaula antes de ser bendecido con una mano derecha que cambió el curso del asalto y del combate. Fue un bonito golpe. Después del golpe reboté para comprometerme instantáneamente. Así es el deporte y fue un movimiento inteligente que llevó a un asalto dominante, así que no hay problema. Bien jugado”, reconoce sobre la superioridad del ruso en el segundo tramo del combate.

Después del peor asalto de mi carrera, vuelvo y gano” Conor McGregor.

“Si me concentro y le doy un poco más de respeto, esa mano derecha nunca debería haberse acercado y estaríamos hablando completamente de otra historia ahora. El irlandés asume no haberse con respeto para la batalla, algo que pago muy caro. Pero eso no volverá a suceder. “Ataque muchas veces sin respeto”.

Lecciones: escucha a nadie más que a ti mismo en tu conjunto de habilidades. Tú eres el amo de tu propio universo. Soy el maestro de esto y debo seguir mi propio consejo”, aseguró el luchador criticando posiblemente la preparación del combate.

“Después del peor asalto de mi carrera, vuelvo y gano el asalto. De nuevo caminando hacia adelante, bajándolo, y dispuesto a comprometerme”, se sincera McGregor sobre su vuelta a la acción en el tercer asalto.

“Aunque gané los primeros intercambios, termino en una mala posición con más de 3 minutos en el reloj. Trabajo para recuperar la posición y terminar de pie, de espaldas a la cerca en una posición estable”, reconoce McGregor sobre la cuarta ronda. “Cometí un error crítico al abandonar mi gancho en ese momento crucial, exponiendo la espalda”, reconoce sobre la acción que le costó el combate.

Volveré con mi confianza alta, totalmente preparado” Connor McGregor

McGregor dejó claro en su comunicado por Instagram que fue una gran pelea”. “Volveré con mi confianza alta, totalmente preparado. Si no es la revancha de inmediato, no hay problema”, cerró Conor.