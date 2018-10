Las cinco historias que sobresalen en la Serie Mundial entre Dodgers y Medias Rojas

En el enfrentamiento de esta Serie Mundial: Medias Rojas contra Dodgers unos Patirrojos con 108 victorias (la mayor cantidad en las Grandes Ligas en la temporada regular) contra un conjunto de Los Angeles que regresa al Clásico de Otoño por segunda temporada consecutiva tras quedarse corto en el Juego 7 el año anterior. Reseñó lasmayores.com.

Si somos afortunados, esta Serie Mundial sería para el recuerdo. Pero antes de que inicie el martes en Boston, presentamos cinco historias que sobresalen.

1. Clayton Kershaw vs. Chris Sale

Dos de los mejores abridores de su generación serían los abridores para el Juego 1.

Para Sale, la primera interrogante sería si está completamente recuperado de la enfermedad estomacal que lo obligó a ser hospitalizado después de su apertura en el primer choque de la Serie de Campeonato de la Liga Americana contra los Astros. En su única presentación de la serie, el zurdo fue superado en un duelo con Justin Verlander, que también fue la única derrota de Boston contra Houston. Sale concedió dos carreras en cuatro episodios demostrando problemas con su comando al otorgar cuatro pasaportes y golpear a un bateador.

Por su parte, Kershaw ha tenido problemas con la velocidad de sus lanzamientos, con su recta teniendo la menor velocidad de su carrera. Sin embargo, ha sabido adaptarse como uno de los abridores que emplea la mayor cantidad de rompientes y se recuperó de una derrota ante los Cerveceros en el Juego 1 de la Serie de Campeonato de la Liga Nacional para dominar en el Juego 5, cerrando la serie como relevista en el decisivo Juego 7. Junto a sus ocho entradas en blanco para vencer a los Bravos en el Juego 2 de la Serie Divisional, Kershaw todavía ha demostrado su calidad de as.

Entre Kershaw y Sale, los bateadores de ambos equipos tendrán una durísima prueba, ya que dos de los lanzadores mas dominantes de MLB.

2. Betts y Machado encabezan dos alineaciones profundas

Los Medias Rojas tienen una aguerrida alineación Jackie Bradley Jr., el Jugador Más Valioso de la Serie de Campeonato de la Liga Americana, ha bateado de octavo o noveno en esta postemporada pero la ofensiva de los Patirrojos todavía marcha al ritmo de la combinación de Mookie Betts y J.D. Martínez, posiblemente la mejor en la Gran Carpa. Martínez también ha tenido excelentes resultados contra Kershaw ha bateado de 11-5 en su carrera contra el as de Los Angeles, con par de jonrones, incluyendo uno en la Serie Divisional de la Liga Nacional del año pasado, cuando Martínez jugaba con los D-backs.

Los Dodgers también tienen a una estrella en Manny Machado, quien tuvo promedio de .297 con 37 cuadrangulares y .905 de OPS en la mejor campaña de su carrera. Al estar acompañado por toleteros como Cody Bellinger (el Jugador Más Valioso de la Serie de Campeonato de la Liga Nacional), Max Muncy (35 vuelacercas en su sorprendente temporada) y la chispa del cubano Yasiel Puig, estaríamos viendo a dos de los lineups más profundos en el béisbol midiendo fuerzas. Los Patirrojos promediaron 5.41 carreras por partido en el 2018 para encabezar las Grandes Ligas, mientras que los Dodgers lideraron el Viejo Circuito con 4.93 vueltas por encuentro.

3. ¿Cómo se comparan los grupos de relevistas?

Sería fácil señalar los opuestos desempeños de los cerradores lo dominante que ha sido Kenley Jansen por los Dodgers y los altibajos que ha visto Craig Kimbrel por los Medias Rojas y decir que Jansen le brinda a los azules la ventaja. Pero no es así de simple.

Es cierto, Kimbrel ha concedido carreras en cuatro de sus cinco presentaciones en esta postemporada (pero ha conseguido rescates en cada una), con 7.11 de efectividad, seis pasaportes otorgados y dos bateadores golpeados en sus 6 1/3 capítulos. No obstante, viene de uno de sus mejores juegos en el que aseguraron el banderín de la Liga Americana — un episodio en blanco con dos ponches para eliminar a los Astros.

Y aunque Jansen no ha permitido ninguna carrera en estos playoffs (6 2/3 innings), apenas ha concedido dos hits y ha ponchado a 10, el derecho tampoco es imbateable. Como lo demostró Houston al echarle a perder el rescate del Juego 2 y dejar tendido a Los Angeles en el Juego 5 de la Serie Mundial del año pasado.

Pero lo más importante es que debido a la monumental importancia de los relevistas en octubre, los enfrentamientos van más allá que los taponeros. Serpentineros como Ryan Brasier, Matt Barnes, Joe Kelly y el venezolano Eduardo Rodríguez han sido brazos clave para los Medias Rojas. Como ha sido el caso con Ryan Madson, el dominicano Pedro Báez, Alex Wood, el mexicano Julio César Urías y Kenta Maeda para los Dodgers.

Ambos equipos han demostrado estar dispuestos a emplear a sus abridores como relevistas Sale y Rick Porcello han lanzado en relevo por Boston esta postemporada, con Kershaw y Rich Hill haciendo lo mismo por Los Angeles. En el Clásico de Otoño, es probable que haya una gran urgencia otra vez.

4. ¿Cómo armarán los Medias Rojas su alineación en el estadio de la Liga Nacional?

Martínez se perfila a jugar cada compromiso con los Medias Rojas. Es necesario para un bateador de este calibre y el dirigente puertorriqueño Alex Cora lo afirmó el fin de semana. Esto generará interrogantes serias del Juego 3 al 5 en el Dodger Stadium, donde los Patirrojos no tendrán al bateador designado. Si Martínez patrulla la pradera derecha, ¿quién quedará fuera de la alineación titular?.

Contra un abridor zurdo, Betts podría pasar al bosque central y Bradley o Andrew Benintendi pasarían a la banca. En este caso, Bradley sería el suplente. ¿Pero qué ocurriría contra un derecho — Walker Buehler abriría uno de los partidos en Los Angeles cuando los Patirrojos quieran dos bates zurdos en el lineup?

Es posible que hagan algo poco convencional y pongan a Betts en la segunda base, donde jugaba en las Ligas Menores y en casos de emergencia en el equipo grande. Cora presentó esa alternativa, pero Boston debería contemplar varias alternativas.

5. ¿Podrán los brazos zurdos darle una ventaja a los Dodgers sobre los bates de los Medias Rojas?

Los Patirrojos no tuvieron problemas contra J.A. Happ, CC Sabathia ni Dallas Keuchel en la postemporada. Pero en la temporada regular, Boston ocupó el primer lugar en la Gran Carpa en OPS contra serpentinero derechos (.817), comparado con el 18vo lugar ante zurdos (.719). Esa diferencia no fue tan alarmante observando solamente a los abridores (.802 vs. .759), pero también sobresale. Entre los toleteros de los Medias Rojas, solamente Betts, Martínez, Xander Bogaerts y Steve Pearce tuvieron al menos OPS de .750 contra los zurdos.

Es probable que los Dodgers cuenten con tres zurdos en su rotación de cuatro abridores: Kershaw, Hill y Hyun-Jin Ryu. Los Angeles también podría elegir a Wood, Urías, Caleb Ferguson y Scott Alexander para reforzar el bullpen.