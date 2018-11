LaLiga se iguala: el Barça es el peor líder de las cinco grandes [+Gráficos]

LaLiga más barata de casi todo el siglo XXI. Desde la temporada 2001-2002 (Deportivo, 23 puntos) no había un líder con tan pocos como el Barcelona en la duodécima jornada. De hecho, hacía una década que el primer clasificado no alcanzaba los 30 puntos tras la primera docena de partidos, reseñó AS.

El último en no alcanzarlos (llevaba 29) fue el primer Barça de Pep Guardiola en la 2008-2009. Los azulgranas no hacían tan pocos puntos (24) desde la campaña anterior, la del adiós de Frank Rijkaard. En las 13 ligas anteriores a esta, el segundo clasificado siempre tuvo más de 24 puntos tras las 12 primeras citas ligueras.

El Madrid de la temporada pasada, que vivió una de sus peores inicios históricos en el Bernabéu, era tercero con los mismos puntos que ahora el líder, pero entonces parecía descolgado de la lucha por la Liga a diez puntos de la cabeza y a seis del Valencia.

Los datos goleadores también son significativos. Aunque con 34 tantos rondan la media de la última década (35,7), el dato de goles encajados (18), dobla la media (9,1). El Barça no encajaba tantos goles a estas alturas del campeonato desde la 73-74.

El liderato de LaLiga Santander es además el más barato de las principales ligas del continente. Manchester City, Juventus y PSG superan la treintena de puntos y el Dortmund tiene en la Bundesliga 27 (tres más que los de Valverde), pero con un partido menos.

De nuevo, en el aspecto goleador el dato de tantos encajados es relevante. Mientras que la cifra de goles a favor del Barcelona es equiparable a la de líderes de otros campeonatos, la de goles en contra (18) es destacada. El Dortmund es el único líder, aparte de los azulgranas, que ha encajado más de diez tantos (12). Los cuatro primeros clasificados de la Premier y los tres primeros de la liga francesa (con un partido más) y la Serie A tienen más puntos que el líder de LaLiga Santander.

Los puntos que se dejan los arribas están convirtiendo a LaLiga Santander en la más apretada de entre los principales campeonatos europeos. La diferencia entre el Barcelona y el colista Huesca es de 18 puntos. Ni en Alemania, con 18 equipos, hay tan poca distancia: 19 puntos. En Italia 34 puntos separan a la Juventus del sancionado Chievo.