La versatilidad de Francisco Arcia lo metió en la historia

En un partido en el que los Atléticos de Oakland establecieron marcas particulares en la temporada de 22 hits y 21 anotaciones, en medio de su carrera por asegurar un lugar en los playoffs de la Liga Americana, los Ángeles de Los Ángeles, el equipo apaleado terminó siendo noticia, gracias a la actuación del Francisco Arcia, durante la tarde de jueves en el Oakland-Alameda County Coliseum.

El venezolano inició el nefasto partido de su equipo en la receptoría, sacudió jonrón en el sexto inning, en el séptimo relevó a Deck McGuire y cerró el desafío completando par de entradas, en las que encajó cuatro indiscutibles y tres rayitas.

De acuerdo con María Guardado, periodista de MLB.com, Arcia se convirtió en el primer pelotero de la historia de las Grandes Ligas que actúa como receptor y lanzador, y conecta un cuadrangular en el mismo encuentro.

“Apenas ahora me dijeron eso”, le dijo Arcia a The Associated Press. “Estoy muy contento, supongo”.

Arcía, de 29 años de edad, había inscrito su nombre en la historia de las Mayores, tras remolcar 10 carreras en sus primeros dos juegos, luego de ser promovido desde Triple A el 26 de julio.

Sólo trato de mantenerme positivo y jugar duro todo el tiempo, agregó Arcia en una conversación con MLB.com, después de la derrota de su club.

Subir al montículo no fue extraño para el criollo, el pasado 11 de agosto se había convertido en el primer pelotero de posición de la franquicia de Anaheim en actuar como pitcher desde 1993. En esa oportunidad permitió un hit, pero tiró un capítulo en blanco, también contra los Atléticos en un encuentro ganado por Oakland 7-0 en el que el manager Mike Scioscia no quería desgastar a su bullpen, justo como ocurrió el jueves.

Segunda vez que se sube al morrito

Pero en su segunda salida monticular contra los Atléticos no tuvo tanta suerte como en la primera. Después de retirar a los dos hombres que enfrentó, con apenas cinco envíos, recibió sencillo de Josh Phegley y vuelacercas consecutivos de Nick Martini y Chad Pinder. Después se recompuso, terminó la entrada y, aunque Mark Canha le conectó imparable en el octavo, obligó a Dustin Fowler a batear para dobleplay y así concluir su actuación.

Todos sus pitcheos fueron catalogados como curvas o cambios por el sistema GameDay de MLB y el de mayor velocidad tocó 72 millas por horas. De sus 24 envíos, 17 fueron en strike.

Sólo (lance) rectas de prácticas de bateo. Jugué a lanzarle la pelota a mi catcher (su compatriota José Briceño), eso es todo, respondió Arcia a la AP, sobre su repertorio como tirador. Fue un logro agradable para Frankie, desde luego, dijo Scioscia a MLB.com. ¿No fue una buena nota? Creo que estamos bien con eso.

Arcía, que se ha estado alternado detrás del plato de los californianos con Briceño, es el sexto venezolano que en 2018 abandona su posición en el terreno para subir al montículo y darle algunos outs a su equipo. Los otros son Willians Astudillo (Minnesota), Hernán Pérez (Milwaukee), Pablo Sandoval (San Francisco), Jesús Sucre y Carlos Tocci (Texas).