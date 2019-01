La posible “operación bomba” en el fútbol europeo que involucra a Mauro Icardi

Los tironeos están a la orden del día en Milán. A Mauro Icardi no le cierran todavía los números que le ofrece para la renovación del contrato la dirigencia del Inter, ese equipo en el que es ídolo y donde sus goles valen oro. Las esporádicas declaraciones de Wanda Nara, su esposa y representante, en las que remarca las diferencias entre lo que gana Mauro y otros delanteros de la Liga, tampoco ayudan a despejar ese clima de tensión.

Y de golpe apareció la chance de que todo mejore con una operación que convertiría al equipo italiano en una verdadera constelación de estrellas.

No es secreto a esta altura que el Inter, en busca de recuperar la gloria europea que últimamente le queda muy lejos (quedó eliminado en la fase de grupos de la Champions por no poder vencer como local al eliminado PSV de Holanda, y no gana el torneo desde 2010) y de tratar de arrebatarle el comando del fútbol italiano a la implacable Juventus de Cristiano Ronaldo, buscará apuntar bien alto en el mercado de pases.

Una de las posibilidades con las que coquetea es la incorporación de Luka Modric, que a comienzos de diciembre se quedó con el Balón de Oro y quebró así la hegemonía de Lionel Messi y de Cristiano Ronaldo. El croata del Real Madrid era un anhelo del club italiano poco después del Mundial de Rusia, pero finalmente el pase no se pudo concretar. Ahora intentaría dar un nuevo zarpazo en esa dirección. Pero no se conformaría con eso.

Según afirma en su portada el diario italiano Corriere dello Sport, como socio ideal de Icardi podría llegar desde el Real Madrid Toni Kroos, un jugador que es parte de los anhelos de Beppe Marotta, el CEO del Inter. Un crack como el alemán aportaría más fútbol a un mediocampo al que todavía le falta el salto de calidad para competir mano a mano con los grandes del fútbol europeo.

De todas maneras, no se puede descartar que desde Madrid tengan otras intenciones. No solo por el valor que tiene Kroos, sino porque ya manifestaron en el pasado su interés por los goles del argentino, en un espacio en el que todavía se extraña el poder de fuego de Cristiano Ronaldo desde que partió a Juventus en busca de nuevos desafíos.

Por ahora, no alcanzan para reemplazarlo el aporte del francés Karim Benzema ni tampoco la calidad del galés Gareth Bale.

En este escenario en el que todavía no selló su nuevo vínculo con el Inter, Icardi es una joya codiciada para un Real Madrid que, más allá del título en Abu Dhabi, perdió pie en la liga local a manos del Barcelona de Lionel Messi y no parece tener la misma contundencia que lo llevó a conseguir tres Champions consecutivas.