La “Messidependencia” no es el único problema de Argentina

El Mundial de Rusia está a la vuelta de la esquina (faltan 78 días) y Argentina, actual subcampeona, continúa mostrando serios problemas y una clara dependencia de Lionel Messi.

España le pasó por encima (6-1) a una albiceleste que no contó con su “10” en el Wanda Metropolitano, el martes, por molestias físicas. Pero la derrota en Madrid fue la segunda en los cuatro partidos en los cuales “La Pulga” no ha visto acción durante la era Sampaoli.

El periodista argentino Martin Macchiavello analizó para Versión Final el delicado momento de la selección nacional. Más allá del choque contra los europeos, hay otras situaciones que generan preocupación.

En el caso puntual del juego ante “La Roja”, –para Macchiavello– pese a la ausencia de Messi, Sergio Agüero y Ángel Di María, tres ases en el ataque, el principal error fue querer jugarle a España como si estuvieran los tres. “No se puede jugar todos los compromisos iguales, el discurso de Sampaoli no se aplica a la realidad”.

Un dolor de cabeza

Al parecer, el director técnico de la bicampeona mundial no logra armar un once lo suficientemente fuerte, aun cuando no esté el mejor jugador del mundo sobre el césped.

Desde que comenzó el ciclo del estratega de 58 años, con el enfrentamiento contra España, totalizó 10 cotejos y en todos paró 10 alineaciones diferentes. En ese lapso, el director técnico –subrayó Martín– convocó a 55 jugadores e hizo debutar a 20 de ellos. “Es demasiada dinámica y demasiado ensayo y error en muy poco tiempo. Esa situación se empieza a pagar”.

Argentina, aunque le ganó a Italia (2-0), también sin el crack del Barcelona, el viernes pasado, y a Singapur en junio de 2017 (6-0), igualmente sin Messi, eso no significa un gran calibrador. “Se le ganó bien a un plantel con historia, pero sin presente como Italia. Sin embargo, se cae vapuleada ante España, una selección que parecía despedirse del ciclo de Vicente Del Bosque en Brasil 2014, sin embargo, supo renovarse; algo que Argentina no hizo”.

La “Messidependencia”

El genio de 30 años de edad fue quien le dio el billete mundialista a su país, con sus tres golazos ante Ecuador en el último juego de las eliminatorias. No obstante, cuando le toca verlo desde la grada se nota demasiado su ausencia.

Macchiavello considera que por más que es un juego colectivo y que son once los que se tienen que poner de acuerdo en tiempo y en espacio, muchas veces el que da la victoria es un solo hombre, y ese termina siendo Lionel. “Es un tema general, todos tiene un ‘caballito de batalla’. Cuanto más limitado sea el equipo, más se notará su diferencia”.

¿Y quién puede sustituir?

El hueco que deja Leo, por los momentos, nadie lo puede tapar. Para el experimentado comunicador argentino, “hay un recambio del ‘10’ estrella que fue el paso de Maradona a Messi. Pero hoy por hoy nadie se atreve a jugar, dentro de los contemporáneos, a ser sucesor de él, sino a ver quién puede hacerle compañía”.

En esa lista de jugadores cercanos al estilo de “La Pulga” aparecen –según Macchiavello– los Manuel Lanzini, los Erik Lamela, los Paulo Dybala. Una gama de futbolistas que juegan al estilo del rosarino, sin embargo, estando él en la cancha tienen que acomodarse para que la estrella no se apague. “Son una serie de satélites alrededor de un sol llamado Messi”.

Era la idea en estos dos partidos (ante Italia y España), ver quién le quedaba cómodo con el delantero del blaugrana al lado, y “esa también fue una de las grandes derrotas. No saber quién puede ser la mejor rueda de auxilio de Messi, no solo en el ataque, sino en el armado del equipo”.