La huella de Savarino pisa otras latitudes

La magia de Jefferson Savarino ya no maravilla solo en Venezuela. De a poco y sin alardear el joven volante zuliano ha logrado proyectar su gura con cada cita que tiene con el balón y ahora las miradas del fútbol criollo no son las únicas que se posan sobre él.

“Savagol” ha roto los esquemas en el balompié del patio y con el pasar de sus presentaciones con el Zulia FC se va afianzando como uno de los próximos productos de exportación.

Recién, el diario español AS dedicó espacio para Savarino y su actualidad con el “Buque Petrolero”. Un presente que lo tiene a cuatro goles de erigirse como goleador histórico del conjunto zuliano. Con tan solo 20 años.

Esos números, su polivalencia, su entrega y sus inagotables regates veloces también contaron para el medio ibérico, que además enlazó en nombre de Savarino con clubes históricos como el Flamengo brasileño.

Sin apuros

“Sava” es consiente de su repunte en los focos internacionales en los últimos meses, pero, con la serenidad que le caracteriza al hablar, agradece los elogios y prefiere mantener la compostura y concentración en su presente.

“Estoy muy tranquilo. Le doy gracias a Dios por lo que me está pasando. Eso pasa por todo lo que hago dentro de la cancha y por el trabajo diario. Espero que en los próximos juegos pueda romper ese récord”, soltó Savarino a Versión Final tras una práctica matutina.

Esa huella imborrable con la firma de Savarino en el club que lo ha visto formarse está a cuatro gritos. El mediapunta lleva siete dianas en lo que va de año, seis en el Torneo Apertura 2017 y un tanto histórico en Copa Libertadores ante Nacional de Uruguay.

El mediocampista colombiano Eder Hernández posee aún ese sitial de honor en la lista de rompe redes del Zulia FC con 40 tantos.

El otrora capitán petrolero necesitó más de 12 mil minutos, cinco temporadas y 161 partidos para conseguirlo. El recordado “Café” dejó al Zulia FC en la temporada 2012/2013 con 31 años.

En cambio, el habilidoso volante ha requerido de cuatro campañas, el Torneo Adecuación 2015 y el ecuador del Torneo Apertura 2017 para acercarse a la cifra, teniendo aún camino que recorrer uniformado de petrolero.

Eder, desde su natal Colombia, rememoró algunas vivencias junto a “Chiki”. “Lo conocí desde su debut y compartimos mucho porque fue mi compañero de habitación en muchas concentraciones. Hablamos mucho y sabe lo que pienso de él. Tiene mucho potencial y talento, me alegra todo lo que está consiguiendo, aún le falta muchísimo por dar, está muy joven todavía y esa marca (de goles) seguro la supera”.

Mientras tanto, el fútbol alegre de Jefferson Savarino seguirá tomando fuerza en el país y abriendo espacios en otras latitudes. “Mi destino solo lo sabe Dios. Si me llega una oportunidad de ir a otro equipo ya tomaré la decisión junto a mi familia y mi agente y espero sea una mejor decisión. Vivo el presente, estoy tranquilo ahora y enfocado en los objetivos que tengo que lograr aquí. Eso no me puede sacar de concentración con el Zulia FC”, finalizó “Chiki”.