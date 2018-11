La historia del “Matador”, el zuliano que exhala pasión por Boca Juniors

Freddy González, con 34 años, no es un venezolano más en el barrio Santelmo, en Buenos Aires, a unas 15 cuadras de la mítica Bombonera, el estadio más intimidante del planeta, según Ciaran Varley, periodista de la BBC. Eun ferviente fanático cerca de la casa del Club Atlético Boca Juniors, hoy en la mira del mundo entero en víspera del partido de vuelta de la Final de la Libertadores ante su archirrival, River Plate.

González, conocido entre sus amigos como “Matador”, fue una de las 49.000 almas que entró al efervescente recinto con su franela “xeneize”, (oro y azul) en el infartante partido de ida, que terminó con el marcador igualado a dos para el pesar de los seguidores del club en el que despuntan como ídolos Diego Armando Maradona y el archilaureado Juan Román Riquelme.

Este licenciado en comunicación social graduado de la Universidad del Zulia vive en Buenos Aires con su esposa y dos hijos desde hace poco más de tres años. Allí se hizo adherente del club y cumplió su sueño de asistir al “Alberto J. Armando”, nombre real de la cancha del popular conjunto argentino.

Decidí venir de vacaciones a Buenos Aires a conocer la cancha y ver un partido, pero la cancha estaba suspendida y no pude. Cuando me tocó emigrar me decidí este país por la razón de que acá reconocen mis estudios y puedes conseguir la residencia, pero toda esa información la supe gracias a esas vacaciones que en la que vine. Obvio que Boca Juniors fue una importante parte de la decisión de abandonar Venezuela, cuenta.

A Freddy se le salieron un par de lágrimas cuando se acercó a la cancha para ver un partido por primera vez. “Mi esposa y una amiga que me llevó se empezaron a burlar. Entré al museo y la conocí toda por dentro, es inexplicable. Después vine con mi hijo mayor y fue mejor porque él, con 6 años, se volvió loco de emoción y ahí me di cuenta que también era bostero”, puntualizó.

El marabino es hincha xeneize desde la década de los ‘90. “En el Mundial del 94 fue que conocí más el fútbol argentino. Batistuta era la estrella del equipo en ese momento, además de los recuerdos que me dejaron Maradona y Cannigia. Fueron esos tres jugadores en particular los que me hicieron enamorar del club”, agrega sobre cómo nació su fanatismo.

Testigo privilegiado

Los clásicos en Argentina tienen una característica particular, y es que los partidos se juegan sin afición visitante. La pasión de las hinchadas suelen derivar en actos de violencia.

Los estadios están repletos de fanáticos del club local y esto añade un extra a los jugadores desde el punto de vista anímico. Mucho revuelo causó, que, las entradas para la “gran batalla” en la ida, el 11 de noviembre se agotaron en cuestión de horas y para miles de entusiastas e incluso socios fue imposible conseguir un boleto.

“Soy socio adherente del club y por milagro de la vida me metí en la computadora al momento que salieron a la venta y conseguí la entrada. Debo ser el único socio adherente que lo pudo hacer”, comentó entre risas. “Me costó 800 pesos y fui a la segunda bandeja de la parte del riachuelo, en frente de la bandeja de la 12”, detalló. Allí, con varios fanáticos, grabó un video y se lo pasó a sus amigos futboleros en Venezuela.

Asistir a un partido ahí es inexplicable, es algo que te imaginas toda una vida y cuando pasas no te lo crees. Ver a Riquelme en La Bombonera, la gente que no para de cantar y la cancha que vos crees que se viene abajo por lo que tiembla, es sumamente impresionante, suelta el marabino.

El “Matador” alguna vez leyó que un clásico argentino River-Boca estaba considerado una de las diez maravillas del mundo del deporte. Aliciente importante a toda esta historia ya que es el partido más visto en el futbol sudamericano. “Fue mi primer superclásico y mira el que me tocó, en la final de la Libertadores, posiblemente el partido más importante de la historia en el Alberto José Armando (Bombonera). Es un partido soñado pero hay que estar preparado para que no te dé un infarto”.

Sensación de cumplir un sueño

Existirán muchos aficionados en el mundo del balompié que anhelarán tener una oportunidad de esta magnitud por lo que representan estas dos grandes instituciones del fútbol.

“No cabía un alma en la histórica Bombonera. Cuando salieron los jugadores se venía abajo la cancha y cuando Boca hizo el primer gol se desató la locura, todo el mundo abrazándose, gente llorando, gente buscando sus pertenencias porque se caían entre la emoción. Tienen que vivirlo para entenderlo mejor, es fantástico”.

Freddy se prepara para ver por televisión la vuelta en El Monumental.

“Me escaparé del trabajo como lo hará todo el mundo (risas), y me voy a mi casa. Lo veré con mi esposa, hijos y posiblemente un amigo, pero sinceramente lo quiero ver solo”, confiesa el zuliano. “El país está esperando el partido, acá se vive como una final del mundo, hinchas de los equipos y los no hinchas también”.

Freddy es optimista al hablar de un pronóstico, aunque no ofrezca resultados.

Yo personalmente ando con nervios, pero con mucha fe de que mañana se escribe otra página en la historia sagrada del único club argentino que no descendió ni descenderá, relata eufórico.

Para González el máximo ídolo, el “dios” es Juan Román Riquelme. “Lo digo aunque no me lo preguntes, pero del equipo actual te nombro dos porque un día es uno y otro día es el otro: Darío Benedetto y el colombiano Wilmar Barrios, uno es un exquisito con gol y el otro un aguerrido que deja el alma en la cancha.