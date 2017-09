La espada del ‘Samurai’ Alex Cabrera pierde el filo

A sus 45 años, el bateador de poder Alex Cabrera no tiene equipo para disputar la temporada de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional (LVBP), cuyo telón se levantará dentro de 32 días, y todo parece indicar que la espada del ‘Samurai’, alguna vez la más cortante, perdió su filo.

A mediados de semana los Tigres de Aragua, el último club en el que militó el dueño de la marca de más vuelacercas en la pelota venezolana, lo dejaron en libertad junto a otros 30 jugadores.

La medida parecía cantada tras la pobre aportación de Cabrera a los Tigres en la pasada campaña, durante la que solo dio 5 inatrapables en 24 turnos, incluido un cuadrangular, y en la que de forma simbólica entregó el último ‘out’ en el duelo que marcó la ausencia de los bengalíes en la postemporada.

Además, ‘el Samurai’, que recibió este apodo por su destacada campaña en la liga japonesa, levantó polémica tras mantener una agria disputa con la LVBP que llegó al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) del país, y que requirió del esfuerzo legal de los Tigres.

Cabrera fue suspendido 25 juegos por el uso del potente medicamento Aderall, indicado para tratar el déficit de atención, pero que, como efectos secundarios, acelera el tiempo de reacción, reduce la fatiga y aumenta la fuerza y la masa muscular, por lo que ha sido vetado a los atletas de elite.

Con todo, ‘el Samurai’ llevó el caso al TSJ y consignó ante la LVBP un informe psiquiátrico en el que se le ordenaba el uso del estimulante, ganando a la liga un pulso que perdió después en los terrenos de juego y que despertó el rechazo de los fanáticos.

En mayo de este año la LVBP volvió a sancionar a Cabrera, esta vez por 50 juegos tras detectarse que consumió anfetaminas y esteroides anabolizantes para mejorar su rendimiento.

La temporada regular de invierno en Venezuela tiene 63 partidos.

“Todo lo que he hecho en el béisbol está escrito y nadie lo puede borrar. Todo el mundo sabe lo que he hecho por el béisbol”, dijo el bateador en una entrevista al diario Meridiano.

“Si me dan la oportunidad de retirarme, vuelvo y me retiro. Si no, ya estoy retirado. Sé que puedo seguir jugando”, añadió.