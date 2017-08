La crucifixión de la MLB al béisbol venezolano

Los días pasan y la situación país no mejora. El miedo de venir a jugar béisbol invernal en Venezuela aumenta exponencialmente; el temor no es infundado, es real. Algunas organizaciones de las Grandes Ligas decidieron, frontalmente, ante la grave crisis política, económica, social y de seguridad que vive el país, no enviar a peloteros importados a la tierra de Simón Bolívar.

Ese recelo de los conjuntos de las Mayores creció, tras los 126 días de protestas y 127 muertos que, según la exfiscal Luisa Ortega Díaz, hubo en nuestra nación después de las manifestaciones contra el presidente Nicolás Maduro, aunque luego de las elecciones de la Asamblea Nacional Constituyente, el 31 de

julio, el ambiente en las calles se calmó.

Las alarmas no se encendieron en ese momento, sino hasta el 15 de agosto, cuando formalmente

comenzó la petición de permisos. Una vez que inició el proceso, los gerentes de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional (LVBP) se percataron del gigantesco monstruo que enfrentan, por las condiciones que imponen los equipos de la Gran Carpa, de cara a tratar de armar sus nóminas.

Números escandalosos

Versión Final contactó a un alto ejecutivo de operaciones del béisbol caribeño que informó que ya han negado 79 permisos para que algún importado venga al país. Una cifra alarmante cuando se compara con la cantidad de firmados por alguna de las novenas nacionales: son apenas 15.

Los Bravos de Margarita es el equipo que más peloteros, hasta la fecha, ha asegurado, con cuatro. Le siguen Tiburones de La Guaira, Tigres de Aragua (3), Cardenales de Lara, Leones del Caracas (2) y Navegantes del Magallanes (1). Hasta donde conoció este medio, los rapaces y Caribes de Anzoátegui son los únicos sin firmar a un extranjero relacionado con el big show.

“En Major League Baseball no hemos oído nada sobre algún tipo de restricciones para que los importados firmen en Venezuela, incluso, más de la mitad de los equipos ya han firmado jugadores”, aseguró a este rotativo John Blundell, vicepresidente de comunicaciones de MLB.

Cuando se le preguntó a tres gerentes de la pelota criolla sobre esa afirmación, declararon, casi al unísono: “Eso no es verdad. Hay organizaciones que decidieron no aceptar permisos”.

Sufren todos

Águilas es el conjunto más afectado por las posturas de algunas organizaciones de las Grandes Ligas. A ellos le negaron las autorizaciones de los conocidos Mike Tauchman (Rockies), Tayron Guerrero (Marlins), Jason Leblebijian (Azulejos), Matt Lujan (Gigantes), Austin Maddox (Medias Rojas), entre otros. En total, ya son 20 las solicitudes negadas.

Magallanes está afectado con 14 negativas, entre las que destacan Joey Gallo, Drew Robinson y Dalton Pompey. Luego están los melenudos (12), resaltando a Mark Montgomery (Cardenales de San Luis), los insulares (10), aragüeños (8), guaireños (6), anzoatiguenses (5) y crepusculares (4).

“Esto es un gran problema”, declaró un ejecutivo del béisbol venezolano cuando se le preguntó sobre las cifras. “Las organizaciones están negando los permisos de los peloteros y los pocos que aprueban, los propios jugadores deciden no venir por miedo a la situación que se vive en el país”.

“Los gerentes deportivos hemos tenido que recurrir a planes B, C y hasta D. No descartamos traer peloteros de cualquier parte del mundo”.

Casos individuales

Dentro de ese gran grupo de peloteros restringidos para firmar, hay algunos que se repiten. Un ejemplo, que dio un ejecutivo venezolano, es el de Rogelio Armenteros. El derecho es el vigesimosexto mejor prospecto de los Astros de Houston y ha sido solicitado por tres organizaciones de Venezuela, pero por su vertiginoso ascenso en las sucursales de ligas menores –tiene efectividad de 1.97 en 118.2 entradas este año–, los siderales deciden que es un riesgo darle el chance de venir a Venezuela.

Pero no es una política de la organización vetar a nuestro país. Armenteros es el único caso de las solicitudes desaprobadas por Houston. Ellos autorizaron que Yoanys Quiala conversara con Leones y posteriormente firmara por la mitad de la temporada 2017-2018.

Esa situación se repite con Arthur Lewicki (Tigres de Detroit), Dusten Knight (Gigantes), Joseph Gunkel (Marlins) y John Stilson (Azulejos).

Destino vetado

Si bien muchas novenas de las Mayores son cautelosas, hay otras que decidieron ser directas, como los Bravos de Atlanta, que comunicaron a las divisas de la pelota local que no aceptaran permisos para que sus jugadores vengan al país. A Atlanta, se le unieron los Gigantes.

“Me llamó Yeshayah Goldfard, encargado de los peloteros de ligas menores, y me indicó que no estaban interesados en aceptar las solicitudes para que sus jugadores estadounidenses de ligas menores vengan al país”, indicó Lipso Nava hace dos semanas.

El estratega zuliano adelantaba que esas decisiones, que se empezaron a gestar a mediados de agosto, eran por los severos problemas que atraviesa Venezuela. Prefieren enviar a sus fichas a Australia, República Dominicana, Puerto Rico o México.

Casualmente, San Francisco lidera a las Grandes Ligas con 12 negativas, le siguen Toronto (10), Marlins (9), San Luis (6) y Marineros (5) en el top cinco.

Guerra avisada

Esta situación que ahora viven todos los equipos en Venezuela fue alertada por el gerente deportivo de las Águilas, Luis Amaro, a inicios de agosto.

“Organizaciones como Atlanta, no están dejando venir jugadores a Venezuela y creo que todos los equipos están aconsejando a sus jugadores para que busquen trabajos en otras partes”, explicaba Amaro. “Tenemos que buscar jugadores que quieran venir a Venezuela y que ya han jugado en la liga. Tienen que ser peloteros que conocen cómo se maneja el béisbol venezolano y se sienten cómodos en venir por tres o cuatro meses. Queremos jugadores que estén cómo- dos, que no se sientan en peligro y se enfoquen en ganar juegos”.

No importa el dinero

Una fuente aseguró que la LVBP es la liga, de las cuatro que conforman la Confederación de Béisbol del Caribe, que mejor paga. “Mientras en México, República Dominicano o Puerto Rico le pagan a un jugador 3.000 dólares, en Venezuela pueden ganar 5.000, y si son de alto estatus, pueden llegar a los 10.000”. A pesar de ser económicamente rentable para cualquier importado venir a Venezuela, muchos están decidiendo no hacerlo. “No les importa el dinero, lo que quieren en seguridad y tranquilidad, saber que podrán regresar a sus casas y aprovechar la plata que ganaron”, aseguró un gerente.

Una de las trancas es la política del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que está basada en declarar a Venezuela un estado “terrorista y dictatorial”, por lo que los equipos de Major League Baseball están siendo recelosos.

Es tan claro el temor que ya hay venezolanos que están solicitando a sus organizaciones que les permitan quedarse en el país de las barras y las estrellas. Eso deja una interrogante al aire: si los propios criollos no quieren venir, ¿cómo esperar que los extranjeros lo hagan? Un ejecutivo del béisbol venezolano aseguró que la opción, en caso de cerrarse las vías, es buscar peloteros de liga independiente, veteranos o agentes libres, que necesiten ganar dinero.

En MLB saben que los equipos están negando solicitudes por la situación país, pero no lo afirman contundentemente porque sería una violación del Winter League Agreement, que su fin último es permitir las correctas negociaciones entre las ligas de invierno del Caribe y las Grandes Ligas.