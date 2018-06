¡La casa se respeta! Venezuela se impone ante Brasil [+Video]

Venezuela hizo respetar la casa. El quintento criollo destrozó este viernes en el tablero a Brasil en la tercera ventana de los clasificatorios al Mundial de Baloncesto China 2019 para tomar el liderato.

La “Vinotinto de las alturas” se impuso por 72-56 al conjunto brasileño en el tabloncillo del gimnasio “Papá” Carrillo de Parque Miranda, cortando el invito de los amazónicos.

José Vargas fue el líder anotador con 16 tantos; Néstor Colmenares conquistó 11 rebotes y Heissler Guillent capitalizó 7 asistencias. Por los el combinado brasileño fueron Anderson Varejao con 16 tantos, Leonardo Meindl con 10 rebotes y Marcelinho Huertas con 5 asistencias.

Con este triunfo, los dirigidos por Fernando Duró se ubican en el primer lugar del Grupo B junto a Brasil con cuatro triunfos y una derrota.

