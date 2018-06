¿Kyrie Irving y LeBron James se reunirían en Celtics?

Kyrie Irving y LeBron James produjeron uno de los mejores momentos en la historia del deporte como compañeros de equipo, logrando remontar un récord de 3-1 abajo para ganar las Finales de la NBA de 2016 contra los poderosos Golden State Warriors.

Así que, naturalmente, las conversaciones sobre una reunión entre dos de los mejores jugadores de la liga se han intensificado a medida que James se acerca a la agencia libre, informó Sports Ilustrated.

Hoy se le preguntó a Irving, quien solicitó un intercambio de Cavaliers el verano pasado, en un intento por alejarse de James y liderar a su propio equipo, si estaría dispuesto a reunirse con LeBron.

“En este negocio, lo he experimentado todo y he visto muchas cosas, así que veremos qué decide la administración”. Kyrie dijo que no ha tenido ninguna discusión sobre LeBron con la administración.

Aunque LeBron aún no ha decidido dónde jugará la próxima temporada, se rumorea que Boston es un destino potencial debido a su margen de maniobra y sus activos futuros.