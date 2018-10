Khabib: Quiero a Mike Tyson y Anatoly Lomachenko en mi esquina

La pelea entre el ruso Khabib Nurmagomedov y el norteamericano Floyd Mayweather sigue tomando forma, después de la publicación a través de su cuenta Instagram @floydmayweather donde respondió: “¡Saquen la chequera! Ve a la página de @leonardellerbe para ver a Khabib Nurmagomedov desafiándome. ¡HAGAMOS LAS VEGAS MÁS GRANDE!”.

El peleador ruso recogió el mensaje, y por medio de sus redes sociales una puso condición y es que la pelea no se lleve a cabo en Las Vegas, ya que ellos tienen retenida la bolsa, de 2 millones de dólares, que ganó luego de vencer en la escandalosa batalla ante Conor McGregor en la jaula.

“Pero no en Las Vegas. Ellos aún no me han pagado mi dinero”, dijo mediante su Twitter @teamkhabib. El luchador de artes marciales se retiró sin recibir el cinturón de campeón retenido por su ataque al equipo de McGregor.

La Comisión Atlética de Nevada abrió una investigación sobre los incidentes, ya la única forma que la pelea sea en el cuadrilátero de Las Vegas es que cierren la investigación y asi le sea entregado su dinero.

La pelea se llevará bajo las reglas del boxeo y Khabib quiere estar preparado para eso, pretende que Mike Tyson sea su entrenador para dar una buena presentación ante el invencible “the Money team” que conserva su record invicto 50-0-0.

“Tendrá más oportunidades que McGregor. Por eso me gustaría que el mejor especialista en el mundo del boxeo, Anatoly Lomachenko y Tyson estén en nuestra esquina”, dijo el papa del campeón de la MMA.

Ahora solo queda esperar que “Money” acepte que la lucha no sea en el “Gran Garden Arena”, donde se acostumbra a pelear uno de los boxeadores más controversiales y exitosos de la historia.