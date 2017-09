Keys y Stephens destacan que jugar la final es producto de muchos sacrificios

El tenis femenino estadounidense vuelve a vivir su mejor momento con una final del Abierto con dos jugadoras locales, Madison Keys y Sloane Stephens, que el sábado verán realizado el gran sueño de disputar el partido por título del último torneo de Grand Slam.

Ambas, después de las respectivas victorias que consiguieron en semifinales, Keys arrolló 6-1 y 6-2 a su compatriota Coco Vandeweghe, vigésima preclasicada, y Stephens por 6-1, 0-6 y 7-5 a Venus Williams, dijeron que haberlo logrado había sido el resultado de muchos sacrificios y espíritu de superación.

Las dos finalistas, que harán su debut en un partido por el título del Abierto de Estados Unidos y de un Grand Slam, lo hicieron al superar a rivales muy superiores en la clasificación mundial, y después de haber luchado con un largo proceso de recuperación de las graves lesiones que habían sufrido.

Keys, de 22 años, tuvo que superar las dos graves operaciones a que tuvo que ser sometida en la muñeca izquierda durante el 2016 lo que hizo que no le fuese nada fácil volver a estar entre las mejores.

“El sentimiento que tengo es algo increíble, tanto por haber llegado a mi primera final de un Grand Slam y del Abierto como por la manera como lo conseguí y todos los obstáculos que tuve que superar (…) Pero sobre todo porque me he superado en mi tenis a medida que han pasado los cinco partidos que me ha tocado disputar“, declaró.