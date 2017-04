Juventus vence al Pescara y acaricia el título en Italia

La Juventus venció de visitante 0-2 al Pescara y aprovechó un traspié de la Roma, que empató 1-1 ante el Atalanta, para sacarle ocho puntos y encaminarse hacia su sexto “Scudetto” en la. Dos goles del argentino Gonzalo Higuaín fueron su cientes para que la “Vecchia Signora” reclamara los tres puntos en su dura visita.

No obstante, no todo fue color de rosas: el también gaucho Paulo Dybala, estrella del equipo, tuvo que salir lesionado al minuto 53 por un esguince en su tobillo, y no llegaría para el juego de vuelta ante el Barcelona la semana que viene. Higuaín aprovechó una gran jugada de Juan Cuadrado para mandar el balón a la red con suave toque de derecha para decretar el 1-0 al minuto 22, y luego al 43 el mismo “Pipita” empujó al arco en el área chica un pase de Mario Mandzukic.

El venezolano Tomás Rincón jugó toda la segunda mitad, ingresando por Miralem Pjanic. Los líderes llegaron a 80 puntos, mientras que el Pescara ya tendría sellado su boleto a la Serie B, ya que es último con 14 unidades. “Es una victoria menos que nos falta para el título”, afirmó a EFE el entrenador Massimiliano Allegri. Roma no pasó del empate en su casa ante el difícil Atalanta, y ahora sus opciones de pelear el título prácticamente se le escurren de las manos. En el “derbi della Madonnina”, Inter y AC Milan igualaron a dos.