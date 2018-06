Justify se inmortaliza y logra la triple corona en Nueva York [+Video]

El ejemplar Justify, con Mike Smith al lomo, ganó hoy la carrera del Belmont Stakes (Nueva York), la tercera joya de la ‘triple-corona’ del hipismo estadounidense.

The dream is now a reality!

Justify has won the #TripleCrown! pic.twitter.com/I3Tn4pBM1M

— NBC Sports (@NBCSports) June 9, 2018