Josef Martínez renuncia a la Vinotinto mientras siga Rafael Dudamel como técnico

El delantero estrella del Atlanta United, Josef Martínez, decidió renunciar a la selección nacional a través de una carta en las redes sociales hasta que Rafael Dudamel se mantenga como Director Técnico de la Vinotinto.

«He vivido emociones enormes y logros en mi carrera con la selección; como también momentos difíciles y duros, que me han hecho crecer como futbolista y ser humano. La selección es mi gran amor», cuenta Martínez. «Sin embargo, en tiempos recientes he sufrido más de lo que he disfrutado estando con ese gran amor llamado Vinotinto. No andaré con rodeos, nunca ha sido mi forma de ser, la razón es clara y especifica: una relación profesional cada vez más deteriorada con el actual seleccionador nacional absoluto».

ATENCIÓN: Desde el entorno de Josef Martínez me envían esta carta. El jugador renuncia a la selección venezolana, mientras Rafael Dudamel sea el técnico de la selección absoluta. pic.twitter.com/rvWcEKmcEN — Fernando Petrocelli (@fpetrocelli) September 26, 2019

Para los que consultan, tengo información que el jugador había tomado esta decisión al finalizar la Copa América pero quería tener el tiempo necesario para expresar exactamente lo que sentía en el comunicado. — Fernando Petrocelli (@fpetrocelli) September 26, 2019

Hasta el momento, el jugador no se ha pronunciado a través de sus redes sociales sobre la carta que fue enviada a diversos periodistas.