Josef Martínez llega a 14 goles y se lesiona [+Video]

Josef Martínez volvió a sacudir las redes en la Major League Soccer para consolidarse como el líder anotador de la Liga en la victoria 2-0 del Atlanta United ante el Columbus Crew, aunque a un alto costo.

El artillero del United logró el 1-0 ante el Crew con un testarazo en el área derivado de un centro de Ezequiel Barco (30′); sin embargo, en la acción de juego colisionó contra el mediocampista Artur y quedó tendido en el césped durante algunos segundos mientras salía sangre de su cabeza. El valenciano terminó de disputar los primeros 45 minutos, pero no regresó para el complemento y fue sustituido por Romario Williams.

✊THERE GOES THAT MAN AGAIN ✊@MLS’ leading scorer Josef Martinez DELIVERS to put @ATLUTD on top vs. Crew.#ATLUTD | #UniteAndConquer pic.twitter.com/JISe57xEuO

— FOX Sports South (@FOXSportsSouth) June 14, 2018