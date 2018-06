Josef Martínez es elegido Jugador de la Semana en la MLS

El delantero del Atlanta United, el venezolano Josef Martínez, mantuvo su protagonismo dentro de la Liga Profesional de Fútbol de Estados Unidos (MLS) al ser elegido como el Jugador de la Semana por la Asociación de Reporteros de Fútbol de Norteamérica (NASR, por sus siglas en inglés), correspondiente a la jornada 14.

Martínez, de 25 años, marcó un hat-trick, en la victoria por 3-1 que su equipo logró ante el Unión de Filadelfia, en el partido que se disputó el pasado sábado en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta frente a 45.150 espectadores.

El atacante internacional venezolano, que en lo que va de temporada ya tiene en su haber dos hat-trick, también empató el récord en la historia de la MLS con cinco, después de haber disputado apenas 34 partidos en la liga estadounidense, que lo deja con la mejor marca.

Martínez también consolidó el liderato de la clasificación de máximos goleadores de la MLS con 12 dianas, tres más que el inglés Bradley Wright-Phillips, de los Red Bulls de Nueva York, y del estadounidense Gyasi Zardes, del Crew de Columbus, ambos con nueve.

El español David Villa, del New York City, es cuarto con ocho goles, los mismos que tiene el hondureño Albert Elis, del Dynamo de Houston, y el estadounidense Teal Bunbury, del Revolution de Nueva Inglaterra.

El Atlanta United también sigue al frente de la clasificación de la Conferencia Este con marca de 29 puntos (9-2-3).

