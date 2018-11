José Tábata responde a la confianza de las Águilas

Una de las transacciones que más expectativas generó en las Águilas del Zulia para la temporada 2018-2019 fue la de José Tábata. El jardinero llegó en cambio desde los Navegantes del Magallanes, junto a Humberto Arteaga, por Wilfredo Boscán y Luis Carrasco; y desde el inicio de la campaña muestra su capacidad para batear.

El oriental, antes de la joranda de este viernes, lidera a los bateadores de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional en promedio de bateo .400 en 12 encuentros, con seis anotadas, cuatro dobletes y tres remolcadas.

“Me siento bien, he estado trabajando mucho con el coach de bateo y hasta los momentos me ha ido muy bien, pero falta mucha pelota, voy día a día para tratar de ayudar al equipo que es lo que queremos”, señaló Tábata. “Le doy las gracias a la gerencia de Águilas del Zulia por confiar en mi”.

Parte del éxito, según explicó ‘Tabi’, se debe a su selección de pitcheos y al estudio de los lanzadores rivales de la liga. “Aquí hay muchos pitchers buenos y veteranos que conocen la liga y que me conocen mucho, tal vez que estoy haciendo algunos ajustes porque hay lanzadores que siempre me sacan de out, pero gracias a Dios le he dado sus hits. Siempre voy con el mismo plan, alguno me están lanzando distinto, pero soy más selectivo”

El guardabosque se perdió los últimos dos juegos de la serie ante los Tigres de Aragua, el 27 y 28 de octubre, por una inflamación en la rodilla derecho. A pesar de eso, el exgrandeliga asegura que “tuve algunas molestias, pero no es nada grave. Me dieron unos días para recuperarme bien y seguir jugando, y gracias a Dios estoy mejor”.

Historial positivo

La mayoría de los peloteros de la LVBP hablan de lo difícil que es batear en el Luis Aparicio, pero para el nativo de Anzoátegui eso no es problema. El patrullero liga de por vida, en temporada regular, para .400 en seis desafíos, con ocho hits, un doble y cuatro remolcadas, mientras que en postemporada dejó average de .500 en 16 turnos, con tres biangulares y cinco anotadas, en el 2016.

“Todos sabemos que en el Luis Aparicio es complicado batear, no es un secreto, es bien difícil”, explicó el del El Tigre. “La clave es tratar de buscar un pitcheo bueno y conectar la pelota hacia el centro del campo”.

Sobre el complejo clima marabino, señaló que “hay que tomar mucha agua de coco, hay que hidratarse porque no está fácil este calor, es parte de este oficio. Debemos seguir hacia adelante y le pido a Dios salud”.