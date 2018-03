José Pirela: “Me sorprendí al verme en el Opening Day como cuarto bate”

La temporada 2018 de las Grandes Ligas quedó inaugurada con el cuadrangular de Ian Happ, de los Cachorros de Chicago, al primer pitcheo del dominicano José Ureña, de los Marlins de Miami. Mientras eso ocurría, el zuliano José Pirela recibía una grata sorpresa en el Petco Park al aparecer como cuarto bate y jardinero izquierdo de los Padres de San Diego.

“Estoy contento por todo lo que está pasando en mi carrera, gracias a Dios el equipo y el mánager me están dando la oportunidad desde el primer día y pienso aprovecharla al máximo”, aseguró el “Águila Negra” al periodista Alex Azuaje, presente en San Diego, para Versión Final.

“Siempre me he caracterizado por ser un jugador que busca hacer las cosas pequeñas y disfruta el juego, por eso cuando entré al club house y vi mi nombre en el la alineación como cuarto bate me sorprendí, porque estar de cuarto bate en un equipo de Grandes Ligas significa mucho, así que espero seguir produciendo ahí”.