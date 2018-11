José Pirela a VERSIÓN FINAL: “Yo lo que quiero es que me paguen”

La versión de la deuda de las Águilas del Zulia con José Pirela, que declaró Gustavo Vásquez, agente del peloteor, a este medio fue reafirmada por el propio pelotero esta tarde en una entrevista exclusiva con Versión Final. El “Águilas Negra” aseguró que todavía se le adeuda su accionar en la temporada 2017-2018 con los rapaces y que lo único que busca es que le cancelen lo pautado en el contrato.

“No hay ningún problema con Águilas, yo lo que quiero es que me paguen mi dinero, porque no puedo jugar de gratis”, aseguró Pirela, quien la campaña pasada disputó 12 encuentros entre la ronda regular y postemporada. “Ahora, si ellos me hubiesen dicho que no tenían dinero o cualquier cosa, yo juego de gratis. Yo no juego por el dinero, pero ese es mi trabajo, si hubiese jugado esos encuentros y me lesionaba, entonces no me pagan y pierdo mi carrera, y ¿Quién mantiene a mi familia?”.

“Hablé con Pirela hace poco, no tengo comentarios”, dijo Luis Amaro, gerente general de la divisa zuliana. “Si él dijo eso, no quiero agregar más al drama de esta situación, ya él mismo sabe y estamos en la misma página todos. Ese es el único comentario que tengo sobre eso”.

“Yoyo” explicó el pasado viernes que lo que motivó a la pausa del pago del utility de los Padres de San Diego fue que se ausentó algunos compromisos de la campaña anterior. Sobre ese punto, el zuliano dijo: “No, nosotros no hemos llegado a ningún acuerdo de deducciones ni pausas del pago por los juegos que no juegue. No pueden hacer eso por los juegos que no juegue, porque yo le notifiqué a él eso, tal vez no se lo dijo al mánager o los dueños, pero lo hablé con él. Llegamos a un acuerdo, dijo que si no iba, todo estaba bien”.

“Yo le dije que como yo no iba para esos juegos, si querían no me pagaran esos compromisos y él me dijo que no había problema y que iba a ganar con lo que quedamos, que el contrato seguía igual y que jugara en enero”, contó Pirela.

El “Águila Negra” confirmó que se dieron acercamientos y que hubo un acuerdo, pero que hasta el momento de esta entrevista no se cumplió y se mantiene la deuda.

“Llegamos a un acuerdo, pero si nos ponemos a hablar de eso, si yo juegue en la temporada 2017 y estamos en el 2018, tu no puedes afirmar que hubo un acuerdo, porque yo no he recibido el dinero de mi temporada que juegue”, indicó. “Ponte que yo juegue en 5 o 3 juegos, pero yo firmé un contrato y estaba supuesto a ganar un dinero y no me lo diste, no puedes decir ahora que me pagaste porque yo no he recibido el dinero de los pocos juegos que juegue”.

Jugaría si se resuelve el impago

Aunque en un inicio su representante declaró que Pirela no iba a vestir más el uniforme naranja, el zuliano indicó que “de no jugar más, no es así, sí voy a jugar. Donde yo esté voy a jugar, porque me gusta jugar pelota, pero con esto que está pasando no puedo decir que no quiero jugar más con Águilas porque si tengo que jugar lo voy a hacer, pero creo que desde ahora en adelante siempre va a estar esa discordia, quizás ellos estén molestos conmigo”.

Además argumentó que “a mí me gusta sentirme cómodo donde yo esté, no quiero estar en un equipo donde me vayan a tratar mal o estén haciendo comentarios negativos sobre mi. Si ellos me ofrecen en cambio, yo no me voy a poner en desacuerdo porque yo lo que quiero es jugar pelota, sea en Águilas o Caracas, donde sea”.

El grandeliga también envió un mensaje a la afición zuliana: “tal vez algunos no entiendan esta situación, pero si uno trabaja es para recibir su pago. Estoy agradecido con el equipo de las Águilas del Zulia por darme la oportunidad y con toda su afición”.