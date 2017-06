José Piña se adueña del oro

Una buena cosecha consiguió la delegación venezolana en el segundo y penúltimo día de competición del Campeonato Sudamericano de Atletismo.

José Peña se adueñó del tercer oro para los nacionales en la prueba de los 3.000 metros con obstáculos, que ganó con un tiempo de 8:45.93, con lo que logró el pase directo al Mundial de Londres.

Peña, también campeón panamericano, superó al colombiano Gerar Giraldo, que registró 8:51:59. El bronce fue para el peruano Mario Bazan (8:51:97), según resultados difundidos por la Confederación Suramericana de Atletismo en su portal web.

Plata zuliana

A lo largo de la jornada, Venezuela también sumó dos medallas de plata. Alberth Bravo fue uno de los protagonistas en la carrera de los 400 metros con valla.

El espigado zuliano obtuvo el segundo lugar al detener el crono a los 50.36, siendo solo superado por el argentino Santiago Ruggeri, medallista de oro, con 49.72.

Bravo, sin embargo, no quedó del todo satisfecho con el resultado. “El argentino corrió muy bien, bajó muy fuerte y tuve un tropiezo en la última valla, pero en realidad que llegara segundo no es culpa de lo que pasó en el momento. Lo di todo”, dijo mediante el hilo telefónico a Versión Final.

El atleta, que ha asistido a dos olimpiadas, comentó que fue la falta de apoyo para la preparación lo que afectó el resultado final. “Di lo que tuve que dar, no tengo más para dar porque lamentablemente no puedo entrenar bien en la pista del “Pachencho” Romero. No pude entrenar bien en esas condiciones y como no puedo entrenar bien, lamentablemente no llegué como debería”, aseguró.

“Creo que soy un reflejo de la situación y de lo que vivimos los venezolanos en el país”, reiteró.

Bravo regresará a la acción esta tarde cuando participe en el relevo de 4×400 metros planos, donde -a su juicio- son los colombianos los grandes favoritos. Pero eso no le quita el ánimo a los muchachos que, según él, tampoco tuvieron el apoyo necesario para la preparación previa al Campeonato.

Buena jornada

Gregorio Jaramillo tuvo una jornada para el recuerdo. El decatlonista obtuvo una destacada marca de 8.126 puntos para quedarse con la plata en el decatlón, aunque no la marca válida para participar en el mundial de Londres debido al fuerte viento que se robó el protagonismo en la jornada.

El par de bronce llegó de las piernas de Jhoanmy Luque en el salto largo. Fueron 6.47 metros con viento de 4 m/s a favor.

El relevo del 4×100 compuesto por Yeiker Mendoza, Arturo Ramírez, el zuliano Álvaro Cassiani y Jesús Vásquez, se combinaron para recorrer el trazado en 39.74 y quedarse con la de tercera de bronce de Venezuela.