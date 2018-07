José Altuve es el más votado y lidera a todos los jugadores de la MLB

José Altuve, segunda base de los Houston Astros, actual MVP de la Liga Americana, recibió la mayoría de los votos de los fanáticos y comenzará en la segunda base de la Liga Americana en el Juego de Estrellas MLB 2018, programado para el 17 de julio en Nationals Park en Washington DC.

Las listas se anunciaron el domingo, incluyendo nueve abridores de la Liga Americana elegidos por los fanáticos.

Altuve recibió 4,849,630 votos para avanzar en ambas listas y comenzará en la segunda base por cuarta temporada consecutiva. Es la sexta aparición All-Star en general para Altuve, quien ha ganado tres de los últimos cuatro títulos de bateo de la Liga Americana y ocupa el segundo lugar en la Liga Americana en promedio de bateo este año (.338).

Los receptores Wilson Ramos y Willson Contreras, que de manera espectacular ganaron la titularidad detrás del plato en las ligas Americana y Nacional, respectivamente.

En la reserva convocados por la Liga Americana Salvador Pérez y Gleyber Torres y por la Liga Nacional Eugenio Suárez y Felipe Vázquez.

C – Wilson Ramos, Tampa Bay Rays

1B – José Abreu, Chicago White Sox

2B – José Altuve, Houston Astros

SS – Manny Machado, Baltimore Orioles

3B – José Ramírez, Cleveland Indians

OF – Mookie Betts, Boston Red Sox

OF – Aaron Judge, New York Yankees

OF – Mike Trout, Los Angeles Angels

DH – JD Martinez, Boston Red Sox

C: Salvador Pérez, Kansas City Royals

1B: Mitch Moreland, Boston Red Sox

SS: Francisco Lindor, Cleveland Indians

SS: Gleyber Torres, New York Yankees

3B: Alex Bregman, Houston Astros

DE: Mitch Haniger, Seattle Mariners

DE: George Springer, Astros de Houston de

: Michael Brantley, Indios de Cleveland

OF: Shin-Soo Choo, Rangers de Texas

DH: Nelson Cruz, Marineros de Seattle

C – Willson Contreras, Chicago Cubs

1B – Freddie Freeman, Atlanta Braves

2B – Javier Báez, Chicago Cubs

SS – Brandon Crawford, San Francisco Giants

3B – Nolan Arenado, Colorado Rockies

OF – Bryce Harper, Washington Nationals

of – Matt Kemp, Los Angeles Dodgers

OF – Nick Markakis, Atlanta Braves

C: Buster Posey, San Francisco Giants

C: JT Realmuto, Miami Marlins

1B: Paul Goldschmidt, Arizona Diamondbacks

1B: Joey Votto, Cincinnati Reds

2B: Ozzie Albies, Atlanta Braves

2B: Scooter Gennett, Cincinnati Reds

3B: Eugenio Suarez, Cincinnati Reds

SS: Trevor Story, Colorado Rockies

The top overall vote-getter? It’s @JoseAltuve27 with over 4.84 million.

Your AL MVP is also your starting AL second baseman. pic.twitter.com/7zogfz9oC8

— MLB (@MLB) July 8, 2018