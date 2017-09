Jhoulys Chacín: el mejor en casa

Memorable ha sido la campaña 2017 de Jhoulys Chacín con los Padres de San Diego. El lanzador zuliano dejó sensaciones más que placenteras en su última apertura en casa al coquetear con un no-hitter hasta el quinto episodio.

Y aún hay más.

El marabino se ha erigido como líder en efectividad en casa en todas las Grandes Ligas, con 1.79. En 16 salidas en el Petco Park consiguió la victoria en nueve ocasiones y solo tres descalabros empañan su historial en el estadio de San Diego.

“En realidad siempre me he sentido cómodo lanzando en casa. Cuando estuve en Colorado, a pesar que es un estadio de bateadores, siempre me sentí cómodo. En el caso de Petco Park estoy en un estadio más favorable para los pítcheres y quizás eso me ayudó a relajarme más”, dijo Chacín a través de su agente de prensa.

El diestro confesó el dominio de sus lanzamientos durante toda la zafra. “Me sentí muy bien todo el año en Petco, los picheos se me movían muy bien, siempre hacía lo que yo quería, y mi slider siempre estuvo muy bueno. No me puedo quejar. Lo único que quería era estar saludable y, gracias a Dios, este año lo he logrado y estoy muy contento con la temporada que he tenido”.

Por la permanencia

El líder en efectividad como local en la MLB firmó hasta el final de la temporada con los “frailes”, pero el mánager Andy Green espera que su actuación en casa durante la temporada tenga peso en la decisión de renovarle o no el contrato.

“Estoy muy esperanzado y espero que tomen en cuenta lo bien que lanza en este estadio”, dijo Green. “Creo que le encanta este club, ama a estos chicos y le encanta jugar aquí. Ha sido genial para nosotros en ambos frentes”.

Chacín regresa al morrito el sábado, cuando enfrente a las 4:00 p. m. a los Gigantes de San Diego e intente igualar su mejor marca personal de 14 victorias en una temporada.