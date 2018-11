Jairo Pérez se vistió de héroe y Águilas dejó en el terreno a Leones

Las Águilas del Zulia siguen imponentes en el estadio Luis Aparicio “El Grande”, de Maracaibo, y este sábado dejaron en el terreno 4-3 a los Leones del Caracas, para sumar su tercera victoria en fila. El héroe rapaz fue el bateador designado Jairo Pérez, quien soltó sencillo al jardín central para remolcar a José Tábata con la carrera del triunfo.

Pérez respondió por segunda noche en fila en las entradas finales del juego. En el último duelo de la serie ante Cardenales de Lara, el viernes, conectó indiscutible al left field para empujar la anotación del 4-2.

“Gracias a Dios me ha tocado en las últimas dos noches los turnos buenos para ayudar al equipo”, contó el nativo del estado Portuguesa. “Me he concentrado en los pitcheos quebrados, que son los que me han hecho daño, así que me quedé atrás y pude conectar el pitcheo”.

Los zulianos, luego de 20 días de viajes por todo el país al no tener la aprobación de Major League Baseball para jugar en Maracaibo, están convirtiendo a “El Grande” en su fortaleza. Esta semana tienen registro de 3-1 en casa, la única derrota fue el primero de la serie ante Lara, y colocaron su registro en 10 victorias y ocho derrotas para adueñarse del tercer lugar de la tabla de posiciones, a juego y medio del primer puesto.

“Tenemos un buen equipo, eso es lo importante”, explicó el utility. “La gerencia de enfocó en reforzar lo que nos faltó el año pasado, si seguimos así vamos a ganar muchos juegos”.

Sobre el gran rendimiento que están mostrando en el Luis Aparicio, Pérez señaló que “hacia falta estar en casa para descansar y gracias a Dios estamos aquí. Estamos agradecidos con el público que nos han venido a apoyar”.

Antes del batazo del bateador designado, Alex Romero se encargó de igualar la pizarra en el noveno, con un out. “El Caballo” disparó hit al jardín izquierdo para traer al plato a José Flores, quien entró de emergente por el receptor Francisco Ventura.

La victoria fue para el relevista José “El Chino” Flores (1-0), mientras que la derrota recayó en Alejandro Chacín (0-1).

Asistencia de hoy: 5353

El dato: Alex romero batea .305 de por vida con hombres en posición anotadora luego del noveno inning. El jardinero derecho suma 27 remolcadas, cuatro dobles, un triple y 18 incogibles en 59 turnos.

Este domingo: El derecho Yoervis Medina será el abridor de los rapaces, mientras que el grandeliga Albert Suárez lo hará por los capitalinos. El juego inicia a la 1:00 p.m. y las Águilas buscan ganar su cuarta serie de la temporada.