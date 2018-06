Ivaney Márquez: “Inviertan en nosotras”

Ivaney Márquez pidió más inversión para el baloncesto femenino, luego de que la falta de atención del Ministerio del Deporte para con las selecciones de baloncesto, le volviera pasar factura a la disciplina que mejores resultados ha tenido en los últimos años en competiciones por equipo.

“Me gusta vestir la camiseta de este país pero no puedes seguir en esta lucha”, dijo a Versión Final, luego de que Venezuela fuera excluida del Mundial de baloncesto femenino en la modalidad 3×3. ¿La razón? se pasó la fecha límite para enviar los detalles de vuelo del equipo que confirmaría su asistencia al evento, de acuerdo a lo informado por una fuente a este rotativo.

“Inviertan en nosotras. Cuando tenemos juegos de fogueo, cuando nos alimentamos bien, cuando se hacen las cosas bien, damos resultados. No sé qué otras pruebas fehacientes necesitan las personas, el gobierno, el Ministerio del Deporte, para decir que sí van a invertir porque sí damos medallas y alegrías”, manifestó la capitana del equipo 3×3 que obtuvo la medalla de oro en los Juegos Sudamericano de Cochabamba 2018.

Será Indonesia la selección que reemplace a Venezuela en el Grupo A del Mundial, en el que están República Checa, Italia, Malasia y Turkmenistán.

Camino truncado a Tokio

“Da tristeza porque después de venir a hacer un buen papel, el Mundial hubiese caído genial”, manifestó la alero. Oswaldo Narváez, coordinador de los equipos 3×3, se reunió con la jugadora y le indicó la planificación para asistir a los Odesur, Centroamericanos y Mundial, el torneo que más puntaje otorga en el camino a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. “La idea era asistir a estos tres torneos y acumular la mayor cantidad de puntos este año y colocarnos en una buena posición para poder asistir a Tokio 2020”.

Para Márquez, Narváez hizo su trabajo de planificación. “Íbamos a asistir a Odesur como evento de fogueo para llegar bien al Mundial y este año se formó un equipo competitivo ya que el año pasado, cuando fuimos a Nantes, el primer Mundial al que asistimos, el equipo no fue completo por cuestiones personales de las otras jugadoras y este año se hizo este equipo de trabajo”.

A su juicio, la última palabra la tienen quienes manejan el dinero y “se esperó hasta muy tarde para dar el apoyo. Lamentablemente no vamos poder asistir al Mundial y no se lograrán los puntos que nos iba a dar ese evento”.

Mismas excusas

“No es una noticia agradable después de hacer un excelente papel en Odesur”, aseguró Márquez. “Son cuestiones que nosotros como atletas a veces no entendemos. Siempre nos dicen que la situación del país afecta, las divisas, ese tipo de cuestiones”.

Márquez, quien comandó las anotaciones en la Final de los Juegos Sudamericanos de Cochabamba, indicó que antes de llegar a Argentina, donde reside pues es ficha del Quimsa, se le dijo que se iban a bajar los fondos para ir al Mundial. “Hoy (ayer) me enteré por mensaje que el costo de los boletos está demasiado elevado y hasta hoy (ayer) o ayer (antes de ayer) teníamos la oportunidad de confirmar la asistencia del equipo”.

Misma película

El año pasado se presentó una situación similar para ir a representar a Venezuela en el 5×5 de la AmeriCup. “Después de haber hecho un trabajo excepcional en 2016, que fue clasificar por primera vez al repechaje olímpico, el año pasado se presenta la situación antes de venir al AmeriCup que solo tuvimos 10 días de preparación” y unas condiciones paupérrimas de traslado a Buenos Aires, donde se disputó el torneo en el que fueron eliminadas en la primera fase al conseguir cuatro derrotas.

El cúmulo de situaciones adversas le han hecho considerar tirar la toalla. “Sí he pensado en dejar la selección y lo dije que, si para este Sudamericano y competencias venideras no existe el apoyo, no voy a asistir porque no estaré a gusto, no representaré al país dignamente. No vas a querer ir a un sitio a hacer el ridículo”.

Cambios necesarios

En última instancia, la capitana hizo referencia al tema Federación. Venezuela enfrenta una posible suspensión por parte de la Federación Internacional de Baloncesto por la constitución de un ente nacional que, hasta los momentos, no ha sido reconocido por el organismo mundial y que pretende regir el deporte en el país.

“Yo no estoy de acuerdo con el proceso”, afirmó. “El baloncesto sí necesita un cambio, pero el cambio no puede venir de manera arbitraria, de manera que estás poniendo en riesgo la elegibilidad de Venezuela porque ¿al final quién sufre? Sufren los atletas, entrenadores, árbitros y obviamente no puede ser. No se puede presentar ese tipo de situaciones por una disputa”.

La jugadora del Quimsa, equipo con el que se tituló en la Liga Femenina de Baloncesto argentino, sugirió reuniones de trabajo entre las dos partes porque ambas convergen en que el baloncesto necesita un cambio. “Con el proceso que se llevó a cabo, que el CNE estuvo presente, que se violaron los estatutos, no estoy de acuerdo porque ponen en riesgo al país, al baloncesto como tal”.

Una suspensión, acota, significaría “cuatro años de atraso para nosotros como país, entonces a la generación de relevo que viene ahora, le estas quitando cuatro años. Son cosas que hay que pensar. ¿Tiene que haber un cambio? Sí, pero no de la manera que se está presentando la situación”.