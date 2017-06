¡Invasión Aguilucha!

Era cuestión de tiempo para que el prospecto número uno de los Atléticos de Oakland se abriera paso en las Grandes Ligas. El venezolano Franklin Barreto finalmente logró debutar en las Mayores y no se tardó en certificar sus credenciales de súper promesa.

A sus 21 años, Barreto hizo el grado de bigleaguer como camarero titular de los Atléticos en el duelo frente a los Medias Blancas de Chicago. Luego de poncharse su primer turno al bate, se ajustó de la mejor manera a los envíos de James Shields mandó la pelota sobre la barda izquierda del Guaranteed Rate Field para conseguir un jonrón con su primer hit en la Gran Carpa.

Con el batazo de 400 pies, Barreto se convierte en el octavo pelotero criollo que se va para la calle en su debut como grandeliga y el último en hacerlo desde Carlos Pérez, con los Angelinos en 2015. Entre sus compatriotas, es también el décimo que dispara un cuadrangular con su primer inatrapable.

“Es realmente genial, conecté mi primer jonrón. Es un día que jamás voy a olvidar”, comentó Barreto. El intermedista de los Atléticos es ahora el noveno miembro de la promoción criolla del 2017 y el 368 en la lista histórica de venezolanos que se han tomado su “cafecito” en el big show. “Me siento realmente contento de estar aquí. Era mi sueño llegar a las Grandes Ligas y finalmente lo he logrado”, indicó Barreto. “Realmente no esperaba que me subieran tan pronto, pero estoy emocionado por llegar”.

No se tardó

Barreto literalmente se bajó del avión, para comenzar a demostrar su calidad en el equipo grande. Fue informado el sábado en la madrugada de su promoción, por lo que viajó en la mañana a Chicago y fue incluido a última hora en el lineup del mánager Bob Melvin debido a una lesión del camarero Jed Lowrie. “Cuando llegué, me dijeron primero que tenía el día libre, así que tomé un respiro y traté de relajarme”, contó Barreto. “Luego me dijeron que iba a jugar, así que tuve que recuperar mi concentración y prepararme para el partido”.

Legión rapaz

Luego del campeonato logrado en el béisbol venezolano las Águilas del Zulia tiene motivos para seguir con grandes expectativas.

El debut de Barreto, junto con el del lanzador Eduardo Paredes, con los Angelinos el pasado viernes; el equipo rapaz establece una marca de 11 bigleaguers criollos en acción en una campaña, dejando atrás la lista de 10 aguiluchos establecida en el 2015.

Junto con Arcenio León (Detroit), Barreto y Paredes han logrado debutar este año. Este trío se une a José Pirela (San Diego), Énder Inciarte (Atlanta), Carlos González (Colorado), Ronald Torreyes (Yankees), Yangervis Solarte (San Diego), Freddy Galvis (Filadelfia), Silvino Bracho (Arizona) y Leonel Campos, dentro del grupo de representantes aguiluchos que han jugado en MLB durante en lo que va del 2017.