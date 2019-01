Iniesta: “Por plantilla, el Barça merece más Champions… Por méritos, no”

En una entrevista en el diario Sport, Andrés Iniesta hace balance de las tres Champions consecutivas del Madrid, de su posible salto a los banquillos cuando decida colgar las botas, de Messi.

Las Champions del Madrid: “Por plantilla, este equipo merece más Champions de las que ha ganado. Por méritos es cierto que no, que nos hemos quedado un poco lejos. Ojalá se dé esta temporada el paso que falta en los últimos años. Siempre pienso que los campeones son justos vencedores. Nos gustará más o menos la forma de hacer las cosas, pero decir que no han sido justos cuando un equipo gana un título o una competición tan importante es complicado”.

Ser segundo de Guardiola: “No es cuestión de que me vea o no. La verdad es que no lo he pensado. No sé qué pasará dentro de unos años. Por ahora me focalizo en que sigo siendo jugador de fútbol en otro país y otro campeonato, pero siempre como futbolista”.

La vuelta de los chicos del ‘Pep Team’ al organimo técnico: “Es una idea muy platónica. El futuro nos deparará donde tenemos que estar cada uno de nosotros. Contamos con el cariño de la gente porque hemos pasado mucho tiempo aquí. En mi caso particular me gustaría aportar lo que he aprendido y enseñado. No puedo saber en calidad de qué, si estaré preparado, quién estará en el club. Son hipotésis que ya se verá”.

Messi, su sucesor como capitán: “No creo que sea algo nuevo para él. Lleva muchísimo tiempo aquí, con protagonismo e incidencia en todo. El brazalete de primer capitán debe ser un estímulo añadido para él”.