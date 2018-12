Iniesta: “No hay que matar a Dembélé si hay remedio”

Iniesta volvió a Barcelona tras sus primeros meses en el Vissel Kobe y aprovechó el parón de la competición. El mediocentro repasó la actualidad azulgrana y los nombres propios de Messi y Dembélé. Reapareció en un acto promocional de Ariel.

Dembelé: “Es difícil valorar la situación porque no estoy dentro ni soy conocedor. Tiene que haber un rigor, normas y conducta y, sino se respetan, el club y vestuario deben ponerle remedio. Es un jugador muy válido para el Barça. Hay que solucionar los errores y no matarlo; matarlo cuando no haya remedio. Hay que arreglarlo más que matarlo. No creo que la solución sea irremediable, mi consejo sería que llegase la hora. Se pueden tomar medidas”.

Messi: “No quiere contestar lo que dijo Pelé. Pero es mejor jugador de la historia, tiene todos los registros: cabeza, regate, derecha, izquierda… no he visto hacer a nadie hacer lo que hace él y cada año se supera. Que haya quedado quinto no es un insulto, aunque para mí es el mejor. Sería feo decir que es injusto que Modric ganase, ha hecho una gran temporada”.

Champions: “No quiero que haya que priorizar entre Liga y Champions, hay plantilla para ganar. Cada año ha sido un objetivo”.

Cantera: “A Valverde no le falta atrevimiento, comparte la filosofía y la forma de hacer del club y a veces las prisas no son buenas. Él debe elegir. Riqui tiene un gran potencial y debe seguir aprendido y haciendo méritos”.