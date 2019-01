Hoy serán los anunciados los nuevos electos al Salón de la Fama

El día ha llegado. Hoy se anunciarán los nuevos inmortales del Salón de la Fama de Grandes Ligas para el 2019.

Podrás disfrutar en vivo de la transmisión mediante la cual se dará a conocer el resultado de las votaciones por parte de la Asociación de Cronistas de Béisbol de Norteamérica (BBWAA, por sus siglas en inglés) a través de MLB Network y MLB.com (la cobertura comienza a las 3 p.m. ET, con el anuncio poco después de las 6 p.m.).

Ha llegado el momento de saber quiénes se unirán a los ya electos por el Comité de Veteranos, Harold Baines y Lee Smith. Durante los últimos cinco años la BBWAA ha elegido a por lo menos dos candidatos al Salón, y se espera que este año esa tendencia continúe.

Entre cinco y seis candidatos podrían ser elegidos este año, según algunos avances de las boletas públicas. Basándonos en un poco más de 200 boletas agregadas por el rastreador Ryan Thibodaux (@NotMrTibbs), podemos realizar pronósticos más adecuados (como recordatorio, los jugadores necesitan aparecer en el 75% de las boletas para ganarse la elección). Tras examinar dichas papeletas públicas, echémosle un vistazo a las historias que podrían darse en la votación al Salón de este año.

Mariano podría obtener la perfección

Ken Griffey Jr. fue elegido al Salón de la Fama con el mayor porcentaje de votos que cualquier otro jugador en la historia (99.3% en 2016), pero la leyenda de los Yankees, Mariano Rivera, podría ser elegido por unanimidad – o por lo menos romper la marca de Griffey. El nombre del ex cerrador panameño apareció en todas las boletas públicas compiladas por Thibodaux hasta el mediodía del lunes, por algunas obvias razones: El istmeño fue parte esencial de cinco equipos campeones de la Serie Mundial en el Bronx, posee el récord de más juegos salvados de todos los tiempos y el mejor ERA+ adecuado a la liga (205, donde 100 representa el promedio de la liga) de la historia por un amplio margen.

Pero existe un motivo del porqué leyendas como Babe Ruth, Hank Aaron y Willie Mays (y muchos otros más) no fueron elegidos al Salón de manera unánime. Lograr que 400 votantes estén de acuerdo en lo mismo es casi imposible. Al menos un votante probablemente omitirá a Rivera por una variedad de factores, incluyendo su papel como relevista, una decisión estratégica para darle su voto a otro candidato con una mayor necesidad o simplemente por el hecho de mantener la postura de que ningún jugador debería ser elegido de manera unánime. Eso no le quitará ningún mérito a Rivera, quien estaba destinado a terminar en Cooperstown una vez que colgó los spikes en el 2013.

También existía un poco de incertidumbre acerca de si el fenecido exlanzador Roy Halladay sería elegido en su primer año en la papeleta, pero ahora el legendario as parece tener el boleto en la bolsa con su actual porcentaje de votos alcanzando el 94%.

Podría ser el año para Edgar y Mussina

Los últimos 10 jugadores que han recibido entre el 70 y el 74% de los votos por parte de la BBWAA fueron elegidos al Salón al año siguiente, y parece que el boricua Edgar Martínez será el número 11. La leyenda de los Marineros, quien obtuvo el 70.4% de los votos el año pasado, ha registrado una ganancia neta de 17 votos por parte de los votantes que repiten ahora. En esta ocasión, el ex toletero parece dirigirse al Templo de los Inmortales con más del 90% de los votos públicos a su favor.

Mike Mussina también ha obtenido una ganancia neta de 17 votos en comparación con el 2018, cuando aumentó sus probabilidades de manera considerable al obtener el 63.5%. El ex abridor de los Orioles y Yankees necesita mantener ese ritmo, ya que Thibodaux calcula que Mussina necesitará aparecer en por lo menos el 70% de las boletas que no se hicieron públicas. Si Mussina es elegido por la BBWAA este año, habría una camada de cuatro exaltados por tan sólo la quinta vez en la historia, pero sería el tercer grupo con al menos cuatro entronizados en los últimos cinco años.

Dos fijos en la boleta están ganando reconocimiento

Larry Walker debutó en la boleta de la BBWAA en el 2011 como la primera prueba real de un jugador que jugó la mayor parte de su carrera en el Coors Field, un estadio favorable para los bateadores, y ahora la conversación alrededor de Walker parece estar cambiando en su penúltimo año de consideración. Muchos votantes están reconociendo los excelentes números ofensivos de Walker fuera de la elevación y el aire ligero de Denver (junto al desempeño que tuvo en Montreal y San Luis), y eso le ha ayudado a obtener una ganancia en las votaciones. El popular patrullero derecho ya ha obtenido una ganancia neta de 37 votos – más que cualquier otro candidato que regresa – desde el 2018, cuando finalizó con apenas el 34.1%.

El cañonero zurdo Fred McGriff estaría apareciendo en el 36% de las papeletas y obviamente no llegaría al Salón este año, pero debe de ser seriamente considerado en su primer ciclo en el Comité de Veteranos tras un aumento significativo. McGriff ha obtenido una ganancia neta de 32 votos en su 10mo y último año de elegibilidad, mientras los votantes han comenzado a reconocer su consistencia y actuaciones claves en postemporada en el precipicio de la llamada “Era de los Esteroides”.

El debate continúa

Hablando de esa famosa era, la conversación acerca del Salón de la Fama no sería completa sin mencionar a Barry Bonds y Roger Clemens. Sus respectivos números serían irrefutables de no ser por las dudas acerca de cómo los obtuvieron, y esa complicada interrogante ha dividido al electorado desde que este par debutó en las boletas de votación en el 2013. Bonds y Clemens están pisándole los talones a la cifra requerida del 75% de los votos, pero ambos solamente han obtenido una ganancia de tres sufragios cada uno desde el 2018, cuando finalizaron con 56.4 y 57.3%, respectivamente.

Curt Schilling es otro jugador que de no ser por sus problemas fuera del terreno ya estaría en Cooperstown, pero su ganancia neta de 13 votos desde el 2018, cuando recibió el 51.2%, le han dado una legítima oportunidad de ser elegido tan pronto como este año. Schilling, al igual que Bonds y Clemens, seguirá en las boletas de la BBWAA hasta el 2022.

Estrellas que se encuentran rezagadas

El ex zurdo maravilla de los Yankees, Andy Pettitte, abrió y ganó más juegos de postemporada que cualquier otro lanzador en la historia. Sin embargo, su candidatura pende de un hilo tras Pettitte haber aparecido en solamente el 6.8% de las boletas hasta este momento. El ex Bombardero del Bronx y Astro de Houston necesita permanecer por encima del 5% de los votos recibidos para no quedarse fuera. La permanencia en las boletas del 10 veces ganador del Guante de Oro, Andruw Jones, también está en peligro, ya que el curazoleño recibido el 9% de los votos hasta ahora. Los también debutantes Lance Berkman, Roy Oswalt y Michael Young también necesitarán de un apoyo significativo para seguir en la boleta en el 2020.

Otro caso interesante es el del dominicano Manny Ramírez, quien ha obtenido una ganancia de apenas cuatro puntos sobre su total de 22% en el 2018, y el ex cañonero necesitará de gran ayuda para seguir adelante. Otro par de bombarderos con 500 jonrones cada uno, Gary Sheffield y el dominicano Sammy Sosa, continúan estancados entre el 10 y el 15%, mientras que el segunda base Jeff Kent y el taponero Billy Wagner no pueden acumular ni el 20%. Dos íconos defensivos, Scott Rolen y el venezolano Omar Vizquel, han obtenido una ganancia neta de 15 y 14 votos, respectivamente, aunque aún les quedan ocho años más en la boleta de la BBWAA.