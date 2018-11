Herlis Rodríguez: “Mi sueño es ser campeón otra vez”

En la zafra 2017-2018 las Águilas del Zulia presentaron muchos inconvenientes en el aspecto defensivo, su defensa fue quinta en la Liga. El año pasado Herlis Rodríguez participó en 47 encuentros como jardinero central de los rapaces y estableció topes personales en su carrera en la Liga Venezolana de Béisbol Profesional (LVBP).

El tachirense estará fuera de la alineación el día de hoy por presentar “periostitis” en su pierna izquierda, se encontrará en observación por el parte médico, así lo informo vía twitter el equipo naranja

El oriundo de Táchira, conversó sobre el destacado arranque de temporada que tuvo. “Fue duro al principio, por no poder jugar aquí (Maracaibo), pero pudimos hacer el trabajo”, dijo. “Perdimos el primer juego de la serie esta semana, pero ya ayer pudimos ganar y esperamos hacerlo de nuevo hoy (viernes)”.

La campaña pasada, el guardabosque ligó .331 con 54 incogibles en 163 turnos al bate, con 9 extrabases y mismo número de bases robadas (líder de los naranjas). Ese destacado desempeño lo catapultó como uno de los outfielders más queridos por la afición zuliana.

“No pienso en el día de mañana, la pelota es día a día y en eso es que quiero enfocarme”, aseguró el tachirense. El equipo rapaz mantiene su récord en 8-8 después de 16 compromisos en la naciente campaña que atraviesa su cuarta semana de campeonato.

Cuna de Grandes Ligas

La novena marabina con el pasar de los años fue el trampolín de grandes peloteros que pasaron por el conjunto naranja antes de dar el gran paso al béisbol de las Grandes Ligas, Carlos González, Gerardo Parra, Ender Inciarte. Jugadores que, luego de un gran año en la LVBP se terminaron de establecer en Las Mayores.

“Es bonito que me incluyan en esa lista, que vean en mi un Parra, un González o un Inciarte me llena mucho porque, he soñado ser como ellos el día de mañana, pero más que eso quiero ser un Herlis Rodríguez”, dijo el outfielder de 24 años.

Capacidad de conectar extrabases

Una de las características sobresalientes del bateador rapaz es poder hacer contacto con la bola hacia cualquier parte del terreno, cualidad que el siniestro perfeccionó mucho más el período anterior. En la 2017-2018 bateó nueve extrabases, esta temporada en 12 juegos ya tiene siete batazos de una base extra con tres dobles, par de triples y dos jonrones.

“Mi swing sigue siendo el mismo del año pasado, estamos trabajando en condición física con nuestro preparador, hemos aumentado algunas libras y a todos nos está funcionando”, afirmó el aguilucho.

Según el pelotero su trabajo mental este año se fortaleció mucho más al momento enfrentar a los lanzadores en esta liga, “la experiencia como base fundamental de cualquier deportista la obtienes en el día a día y estando en el terreno”, sentenció.

“Mi sueño es ser campeón otra vez”, alegó el guardabosque. “Tenemos un equipazo como ese año que quedamos campeones, y sé que lo podemos lograr. Ojalá todos los muchachos estemos preparados para eso y podamos salir victoriosos”.

A la afición

“Muchísimas gracias por llenarnos el estadio el primer, fue muy especial”, aseveró. “Si de algo vamos a estar seguros es que les vamos entregar el 100 % para ganar y darles una alegría”.

El recinto deportivo recibió más de 15.000 espectadores en su encuentro inaugural el pasado miércoles por la noche. Compromiso que fue un duelo de pitcheo que se terminaron llevándose los visitantes por la mínima 1-0.