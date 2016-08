Henry: “Honrado de ser ayudante en la selección de Bélgica” [+Tuit]

La leyenda del fútbol inglés y campeón del mundo 1998, Thierry Henry, quien recientemente colgó los botines tras su paso por la Major League Soccer (MLS) defendiendo la camiseta del New York Red Bulls, hoy asume se incorpora a la dirección técnica de la selección de Bélgica.

Honoured to be assistant coach @BelRedDevils. Thanks to Roberto Martinez & the Royal Belgian Football Association. Very excited.Can’t wait.

— Thierry Henry (@ThierryHenry) 26 de agosto de 2016