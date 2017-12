Henderson ve en Zulia una oportunidad dorada

Regresar a las Grandes Ligas es la indiscutible meta del lanzador zurdo Jim Henderson, y las Águilas del Zulia serían la ventana ideal para que sus aspiraciones se materialicen.

El veterano de 35 años lidió con problemas en su hombro durante el 2016, por lo que prefi rió tomar un año de descanso y reactivarse en la liga invernal con el equipo rapaz.

“Espero que venir y jugar acá genere interés en equipos de MLB y si no, pudiera regresar a los Estados Unidos y lanzar en entrenamientos privados con algunos equipos”, dijo

el canadiense, quien lanzó por última vez en las Mayores en 2016 con los Mets de Nueva York y dejó efectividad de 4.11 con par de victorias e igual número de derrotas.

El oriundo de Calgary comentó que desde septiembre está realizando trabajos de bullpen, en los que también enfrentó a bateadores. “Me siento bien, espero sentirme bien, especialmente el día siguiente de haber lanzado, creo que me sentiré bien cuando lance, pero me preocupa el día siguiente”, comentó. Henderson, quien viajará a Canadá

el 19 de diciembre y regresará el 2 de enero por las fiestas navideñas, espera ayudar al equipo “tanto tiempo como ellos me quieran acá”.

El relevista tiene récord de 10 derrotas por 11 victorias en su carrera en la Gran Carpa, y una efectividad de 3.61 en 137 innings completos en los que permitió 57 carreras, 118 imparables y en los que abanicó a 177 enfrentados.

El siniestro salvó 31 de 41 juegos.