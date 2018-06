Henderson Álvarez disputará el Juego de Estrellas de la Liga Mexicana

Henderson Álvarez fue convocado este martes al Juego de las Estrellas de la Liga Mexicana de Béisbol, encuentro que se disputará el próximo 29 de junio en el Parque Kukulcán Álamo, sede de los Leones de Yucatán, sus actuales rivales en la final de la zona Sur.

Álvarez representará a la zona Sur con los Tigres de Quintana Roo con quienes tuvo una destacada temporada regular al acumular marca de 6-1, con 2.61 de efectividad y 1.13 de Whip, en 11 presentaciones, 10 de ellas como abridor.

“Primero, agradecer a todos los que participaron para que yo pudiera estar en este juego. Por el trabajo que venía haciendo no negaré que tenía expectativas de poder participar y me siento feliz de que así sea”, dijo a través de su agente de prensa.

El derecho lanzó al menos seis episodios en siete de sus salidas como abridor, incluyendo sus últimas cinco de manera consecutiva con siete tramos y un máximo de dos carreras limpias permitidas. En sus dos últimos trabajos lanzó ocho episodios y toleró solo una carrera en cada una de ellas.

Durante los playoffs ha permitido cuatro carreras limpias en dos salidas y 15 episodios. En su último encuentro lanzó la ruta completa con apenas una carrera permitida.

“También agradezco a Dios, a mi familia por el apoyo. Este es otro juego de estrellas en mi carrera. Debo agradecer al

equipo de los Tigres de Quintana Roo por la oportunidad que me ha brindado durante toda la temporada para demostrar que estoy saludable y en buenas condiciones”, agregó. “La he pasado muy bien desde que llegué, me han tratado de manera excelente, y con mi trabajo ha querido retribuir ese esfuerzo y confianza. Ahora intentaré divertirme y representar de la mejor manera a mi equipo y a la mejor afición de la Liga Mexicana de Béisbol”.