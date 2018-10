Héctor Gímenez: “Me adaptaré al rol que Águilas me necesite”

En la pelota del Caribe la experiencia juega un papel fundamental y las organizaciones de béisbol intentan armar un equipo con jugadores que aporten veteranía, calidad y disposición, pero sobre todo peloteros que están listos para jugar día a día sin limitaciones.

En el marco de ese orden de ideas, las Águilas del Zulia tienen a varios jugadores que reúnen esas condiciones. La última pieza que unirse con esos apartados fue Héctor Giménez, quien se reportó este jueves a los entrenamientos rapaces.

El ambidiestro con más jonrones en Liga Venezolana de Béisbol Profesional (LVBP) contó que a pesar de tener muchas ofertas de trabajo en Italia y en México decidió quedarse en Venezuela y trabajar en su academia de béisbol llamada “Slugger Baseball Academy HG” ubicada en Maracay, estado Aragua.

Estoy contento con las Águilas, ellos me dieron la oportunidad de volver a jugar que es lo que me gusta hacer, algo que no tuve en Cardenales, me adaptaré al rol que me necesiten”, explicó el toletero de 36 años.