Greivis se ve en la federación

Greivis Vásquez se ve envuelto en la Federación a largo plazo. El piloto venezolano dijo en entrevista con los medios regionales que “la Federación Venezolana de Baloncesto no es un trofeo para mí, no quiero verme a la cabeza, pero sí me gustaría estar envuelto en la Federación porque hay un dé cit enorme, que es por lo que estoy peleando”.

Las declaraciones fueron recogidas ayer al mediodía, luego de ofrecer su charla motivacional “Una historia que contar” en el Auditorio Dr. Hesnor Rivera de la Facultad de Humanidades de la Universidad del Zulia.

“Nuestros jóvenes no han sido tomados en cuenta, no hay ningún tipo de desarrollo, de estructura, no hay nada. Entonces como máximo exponente, ¿qué hago? ¿Nada? La generación detrás de mí podría pensar que soy irresponsable”, comentó.

“Estoy peleando por la juventud venezolana”, justificó. “Quiero que la juventud venezolana y los periodistas se den cuenta que no es solo ganar con la selección de mayores, sino, ¿qué hacemos nosotros con las categorías menores? ¿Qué institución se encarga específicamente de eso? Es fácil echarle la culpa a terceros, pero, ¿hasta cuándo vamos a escribir sobre las victorias? Que es bueno, pero, ¿cuándo vamos a empezar a levantar el baloncesto menor?”. El caraqueño dictó charlas motivacionales en Maracaibo.

Regreso anhelado

El deportista de 31 años todavía camina con dificultad. Cojea. Su recuperación aún está en proceso. Aún no tiene tiempo estimado de regreso a la actividad profesional, aunque entrena diariamente con intensidad.

“Me está yendo muy bien, pero requiero más tiempo, quiero estar totalmente saludable. Hay una posibilidad de que no regrese a las canchas, así como hay posibilidad de que regrese, y sería algo inolvidable”.

A nivel profesional, a su juicio, es la NBA o la Liga Profesional venezolana donde jugaría nuevamente. Europa la descarta por el modelo que se maneja, donde apenas tienen enfrentamientos una vez a la semana y el resto de los días es de entrenamiento.

“La circunstancia de jugar en Europa es entrenar de lunes a viernes y jugar una vez a la semana. Yo ya no puedo jugar una vez a la semana. Participar en más juegos es lo que necesito porque entrenar significa más desgaste”, afirmó.

Su retiro sería en Venezuela.

El oriundo de Coche, mientras espera por su tan anhelado regreso, se dedica a dictar charlas motivacionales y se pone como vivo ejemplo de que los sueños se pueden volver realidad.

“Quiero, creo y tengo fe en regresar, esto me ha hecho una mejor persona. Valoro cosas que antes no valoraba”, aseguró. “He crecido en otros ámbitos”.

Si no logra regresar en los próximos dos años, explotaría su faceta de empresario. “Quiero ser un empresario importante en mi país, nivel de construcción y otros niveles”.

Vásquez, quien ha disputado siete temporadas en la NBA, con su filosofía apunta a dejar su marca por donde transita. “Siempre tienes que dejar una huella”.