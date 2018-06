Golovkin y Canelo pelearán el 15 de septiembre [+Twit]

Dos horas después de pasar la hora límite para pactar el combate de revancha entre Canelo Álvarez y Gennady Golovkin, el propietario de Golden Boy Promotions Oscar De La Hoya anunció que se había llegado a un acuerdo, reseñó ESPN.

“Feliz de informar que sí tenemos pelea el 15 de septiembre”, dice el tuit del ex boxeador, quien horas antes mencionó que la pelea estaba muerta.

I’m happy to inform that we have a fight September 15!!!! #CaneloGGG2

Feliz De informar que si tenemos pelea Septiembre 15!!! #CaneloGGG2 pic.twitter.com/gI3QmR0eXe

— Oscar De La Hoya (@OscarDeLaHoya) June 13, 2018