Gleyber Torres se perderá el Juego de las Estrellas por una lesión [+Tuits]

El venezolano Gleyber Torres no participará en el Juegos de las Estrellas por una distensión en la cadera derecha que lo mandó a la lista de lesionados de 10 días de los Yankees de Nueva York.

Torres será sustituido por Jed Lowrie de los Atléticos de Oakland en el roster de la Liga Americana, donde figura el criollo Salvador Pérez, según comunicó la cuenta de Twitter de las Grandes Ligas.

El camarero de los Yankees logró su lugar en el Juego de las Estrellas tras conseguir un promedio de .294, 15 cuadrangulares y 42 carreras impulsadas en la Gran Carpa.

.@Jed_Lowrie has been named to the AL All-Star team to replace Gleyber Torres (right hip strain). pic.twitter.com/JZLCICXfbj

— MLB (@MLB) July 10, 2018