Garbiñe Muguruza se despide del US Open

La letona Anastasija Sevastova eliminó este miércoles a la hispano-venezolana Garbiñe Muguruza, tercera favorita, en partido de segunda ronda del torneo de tenis US Open, último Grand Slam de la temporada.

Sevastova, número 48 del escalafón de la WTA, dispuso de la nacida en Venezuela con parciales de 7-5, 6-4 en una hora y 40 minutos.

La letona se medirá ahora en tercera ronda contra la uraniana Katerina Bondarenko, que superó a la china Saisai Zheng en tres parciales de 5-7, 7-6, según reseña AFP.

Simplemente, Muguruza no encontró nunca el ritmo de su tenis, no tuvo confianza, le fallaron todos los golpes, no restó bien ni tampoco sacó.

La combinación de su mal juego quedó reflejada en las estadísticas finales del partido que la dejaron con 38 errores no forzados por 16 golpes ganadores, y sólo un 47 y 46 por ciento ganador con el primero y segundo saque, respectivamente, añade EFE.

Muguruza, que disputó su cuarto Abierto y aún no ha podido pasar de la segunda ronda, ya había adelantado tras el partido contra Mertens que “necesito un milagro para ganar el US Open”, algo que este año no se le dio en la pista central del Arthur Ashe, donde sí quedó demostrado que Sevastova fue mejor.