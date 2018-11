Gabriel Martínez: “Jamás pensé que esto pasaría a tan corta edad”

El anhelo de todo prospecto del béisbol es firmar con una organización de las Grandes Ligas, debutar en el profesional, conectar su primer imparable y desde ahí comenzar una línea ascendente rumbo al debut en el máximo nivel del béisbol.

Esos primeros tres puntos ocurrieron en la vida de Gabriel Martínez en 2018. Con 16 años firmó con los Azulejos de Toronto en julio y este sábado debutó con las Águilas del Zulia y sonó su primer hit en la Liga Venezolana de Béisbol Profesional.

El batazo no fue un infield hit ni una conexión con algo de suerte, fue una línea con contundencia que, a priori, cualquier podría pensar que se trataba de un toletero con experiencia. La imparable llegó en el noveno inning del segundo juego ante los Bravos de Margarita, frente al relevista Carlos Navas, y terminó en el jardín central.

“Admito que estaba un poco nervioso porque no es fácil debutar a tan corta a edad en este béisbol que hay tantos veteranos y grandeligas”, señaló Martínez. “Me sentía un poco presionado, pero cuando pegué el hit boté toda la presión y fue emocionante que en mi primer turno pudiera conectar el hit”.

Inolvidable

En medio de la celebración llegó el momento de hacerle una broma al novel guardabosque. Al entrar al dugout no querían entregarle la pelota del primer indiscutible en el profesional, aunque luego logró arrebatársela a sus compañeros y se la entregó a su fiel compañero de la pelota: su abuelo, quien estaba en las tribunas.

“Me dijeron que se la iban a llevar, que no me la iban a dar, pero yo se la quité y se la di y dediqué a mi abuelo, que fue quien me llevó al béisbol”, contó.

Martínez es el primer bateador con 16 o menos primaveras en debutar en Venezuela desde que Ángel Rodríguez, con Tiburones de La Guaira, y Pedro González, con los Tigres de Aragua, lo hicieron en la campaña 2008-2009.

“Me siento muy emocionado, porque jamás en mi vida pensé que esto pasaría a tan corta edad. Mi sueño siempre había sido firmar y llegar luego a Grandes Ligas, como quieren todos los peloteros”, dijo el patrullero. “La noticia de que iba a jugar con las Águilas me tomó por sorpresa, pero estoy muy emocionado de que las cosas salieron bien”.

“Sentí de todo cuando me llamaron que iba a jugar con las Águilas, llamé a toda mi familia, mi mamá, mi papá y mi abuelo, quien se puso casi a llorar y cuando le entregué la pelota se puso a llorar”.

Parra y Acuña

Jugar en los jardines del estadio Luis Aparicio y vestir el uniforme de los rapaces te relaciona directamente con tres grandes guardabosques zulianos: Gerardo Parra, Énder Inciarte y Carlos González. Para cualquier adolescente verse sobre ese terreno que pisaron esas luminarias es una razón de orgullo.

“Para mi es un honor jugar en los jardines por donde han pasado peloteros como Énder Inciarte, Carlos González y Gerardo Parra, de verdad me siento muy emocionado por todo esto”, exclamó. “Siempre me había gustado Gerardo Parra, pero desde que han salido todos estos prospectos, me gustaría ser como Ronald Acuña”.

Con 16 años y una vida por delante, el cielo parece ser el límite para Martínez, quien tal vez solo pasará por una pasantía fugaz, pero que recordará por el resto de su carrera y siempre podrá contarla.