Froome niega que esté negociando una sanción reducida

Chris Froome negó este martes con contundencia una información periodística sobre el hecho de que el ciclista inglés estaría negociando una sanción reducida más que luchar por su inocencia tras un control antidopaje ‘anormal’.

Froome y su equipo Team Sky revelaron el pasado mes de diciembre que el ganador de cuatro Tours de Francia había dado unos elevados niveles de salbutamol en un control antidopaje de la pasada Vuelta a España disputada en septiembre.

Aunque el salbutamol, un medicamento contra el asma, está permitido en ciertas dosis para tratar esta enfermedad respiratoria, Froome dio una dosis 12 veces por encima del límite.

La Unión Ciclista Internacional (UCI) ha pedido al corredor explicaciones, aunque por el momento no lo ha sancionado.

Según publicó este martes el diario italiano Il Corriere della Sera, Froome estaría dispuesto a admitir negligencia en el caso y a negociar una sanción reducida por parte de la UCI que le permitiese correr el Giro de Italia y el Tour de Francia tal como tienen previsto.

En el caso de ser considerado culpable, Froome se expone a una sanción mucho mayor.

En un tuit publicado por la tarde, Froome negó la información del rotativo italiano: “He leído la información del Corriere della Sera esta mañana – Es completamente falso”.

I have seen the report in Corriere della Serra this morning – it’s completely untrue.

— Chris Froome (@chrisfroome) January 30, 2018