Froome agradece las muestras de apoyo y espera llegar “al fondo del asunto”

El británico Chris Froome, cuádruple ganador del Tour de Francia y de la Vuelta 2017, agradeció los “mensajes de apoyo durante toda la mañana” tras ser desvelado su positivo por salbutamol en la reciente ronda española y se mostró “seguro” de que se llegará “al fondo del asunto”.

La Unión Ciclista Internacional (UCI) confirmó mediante un comunicado que Froome dio positivo por salbutamol, un broncodilatador, en la última edición de la Vuelta Ciclista a España.

En su nota, el organismo internacional señala que Froome dio positivo en un control realizado el 7 de septiembre y se le comunicó el día 20.

Thank you for all the messages of support this morning. I am confident that we will get to the bottom of this. Unfortunately I can't share any more information than I already have until the enquiry is complete.

